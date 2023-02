Fotos da cena do acidente de Vontae Davis mostram ex-estrela da NFL dormindo perto de carros destruídos

Nas fotos – tiradas apenas alguns minutos depois que Davis supostamente bateu com sua carona na traseira de um caminhão Toyota em Broward County, na Flórida. — você pode ver que Davis parecia estar inconsciente na calçada.

Vestindo um conjunto de veludo cotelê verde-menta com os sapatos ainda calçados, o ex-defensivo do Indianapolis Colts, de 34 anos, estava enrolado com a cabeça apoiada nas mãos e os olhos fechados.