Franceses atacam Galtier e pedem que ele deixe o PSG: temos um treinador que é estritamente inútil

O técnico do PSG, Christophe Galtier, é alvo de críticas na França após a derrota do time parisiense no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Bayern de Munique, contra quem perdeu por margem mínima.

A seleção francesa também perdeu para Marselha na Coupe de France recentemente e seguiu com uma derrota para o Mônaco na Ligue 1.

Galtier é considerado inútil

Em coluna de opinião publicada no RMC Sport, um dos principais meios de comunicação esportivos da França, eles jogaram tudo contra o técnico, chamando-o de inútil.

“Não tem treinador nessa equipe”, começa a coluna do jornalista Daniel Riolo.

“Temos um treinador que é estritamente inútil porque é devorado pelo estatuto dos jogadores, pelas estrelas que é obrigado a jogar mas que já não estão ao nível.

“Imagino que, sem saber o que fazer, sem poder dizer aos jogadores para pressionar porque não estão acostumados a fazer isso, ele disse a si mesmo que todos ficariam para trás, esperariam o máximo possível e se algum dia no segundo tempo, Mbappé sentiu que tinha que voltar, esperar um contra-ataque.

“Não é um projeto de jogo.”

Mídia francesa acredita que Galtier deveria deixar o PSG

Mas Riolo foi mais longe, observando que Galtier deve deixar o banco do clube parisiense, manifestando que nada faz.

“O PSG tem recursos incríveis há 10 anos, as estrelas desfilam no clube, a folha de pagamento explode todos os tetos e pegam um técnico que nunca jogou uma rodada das oitavas de final da Liga dos Campeões, me explique a lógica”, disse o colunista. enfurecido.

“Ele chega às oitavas de final e não sabe o que fazer, é uma vítima? Se você quer jogar na defensiva, podemos dizer isso.

“Ele obviamente tem que deixar o clube o mais rápido possível porque é estritamente inútil.

“Não víamos uma tática como essa na Copa da Europa desde os anos 2000.

“Eu disse antes do jogo: PSG não poderá fazer nada porque taticamente é um nada absoluto desde o início da temporada, ao contrário do que queremos acreditar desde a chegada de Christophe Galtier.

“Ele não faz nada. Ser técnico do PSG para oferecer uma linha de quatro, um jogo a 30 metros de sua linha, um nada semelhante na Copa da Europa…

“Desde que os catarianos estão neste clube, o PSG nunca jogou uma partida da Copa da Europa dessa maneira.

“É uma desgraça absoluta, uma admissão de fracasso, uma grande fraqueza.”

Críticas chegam a Neymar e Messi

Messi e Neymardois craques do PSG também não escaparam das duras críticas da imprensa francesa.

O L’Equipe se encarregou de apontar as deficiências que os dois jogadores mostraram no jogo contra o Bayern de Munique.

“Ele primeiro fez a diferença no um contra um antes, vendo pouco apoio, sendo extinto por tiros de dois ou três homens”, observou o jornal sobre o desempenho do argentino.

“Resultado: influência mínima na animação e nenhum perigo até a entrada de Mbappé que despertou o jogo.

“Ele distribuiu viradas perigosas também.”

Enquanto Neymar também não se saiu bem.

“Pelos seus movimentos entre linhas ele propôs soluções, mas seu uso da bola foi de rara ineficiência, entre perda de bola ou uma escolha sistemática de ir para a solução individual dada a fraqueza coletiva”, disseram sobre o brasileiro.

“Ele não foi perdoado pelos alemães”.