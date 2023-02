Frankie Montas, dos Yankees, pode voltar a jogar em agosto após uma cirurgia

Ianques de Nova Iorque jarro Frankie Montas poderia estar de volta ao monte em agosto, após uma cirurgia bem-sucedida no cotovelo esquerdo. O destro passou por uma cirurgia artroscópica para tratar a bursite no cotovelo esquerdo na semana passada, de acordo com a equipe.

Montas, adquirido em troca com o Oakland Athletics em janeiro, iniciará seu programa de reabilitação imediatamente, disseram os Yankees. A equipe espera que ele possa retornar ao jogo até o final da temporada regular em agosto.

Embora a notícia da cirurgia de Montas e o subsequente cronograma de recuperação sejam um desenvolvimento positivo para os Yankees, ela é atenuada pela notícia de que o shortstop Gleyber Torres ficará fora dos gramados por quatro a seis semanas devido a uma lesão no polegar esquerdo sofrida durante um jogo de pré-temporada no domingo.

Os Yankees estão contando com Gleyber como um dos principais colaboradores

O momento da lesão de Torres é particularmente infeliz, já que os Yankees estavam contando com ele para ser um contribuinte-chave em sua busca para retornar à pós-temporada este ano. O jogador de 25 anos é presença constante na escalação dos Yankees desde sua faz primeira apresentação em 2018, e sua ausência será sentida no campo interno.

Apesar do revés, os Yankees continuam otimistas sobre suas chances nesta temporada. A equipe fez uma série de jogadas fora da temporada para reforçar seu elenco, incluindo a aquisição de Montas, e eles acreditam que têm talento e profundidade para competir por uma vaga nos playoffs.

Se Montas puder retornar em agosto como esperado, será um impulso significativo para a rotação dos Yankees. O jogador de 28 anos mostrou lampejos de brilhantismo em sua carreira, incluindo uma temporada de estreia com o A’s em 2021, na qual postou um ERA de 3,53 e rebateu 196 rebatedores em 183 1/3 entradas.

Os Yankees esperam que Montas possa replicar esse sucesso nas listras e fornecer estabilidade a uma rotação que teve dificuldades na última temporada. Com os gostos de Gerrit Cole, Jordan Montgomerye Corey Kluber também na mistura, os Yankees têm potencial para formar uma equipe inicial formidável.