Frankie Muniz termina em 11º na estreia no ARCA Racing

Frankie Muniz pousou um pouco mais alto do que apenas o meio em sua grande estreia como piloto de carros de corrida … quase quebrando o top 10 em uma série semi-profissional que era toda a gás, sem freios.

O ator que virou piloto correu na ARCA Menards Series no sábado, no Daytona International Speedway, na Flórida – marcando sua primeira vez acelerando entre outros profissionais. Foi uma jornada de 80 voltas, com cerca de 40 pilotos dando voltas e mais voltas.