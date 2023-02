Franquia de turismo vale a pena em 2023?

O setor de franquias de turismo foi o que mais cresceu nos 2 últimos anos, e parte do crescimento pode ser atribuído à crescente popularidade dos destinos nacionais do Brasil, que foram amplamente ignorados pelos cidadãos do país por muito tempo. Por isso que hoje, indicaremos se vale a pena investir em franquia de turismo em 2023.

O que exatamente significa o termo “franquia de turismo”?

Em primeiro lugar, é intrigante revisitar as ideias mais cruciais. Portanto, o franchising é um modelo de negócios onde os proprietários de uma marca licenciam o uso dessa marca para outros proprietários de negócios. Isso permite que o franqueado abra uma loja com a marca.

Assim, o franqueado paga uma quantia pelos direitos e todos os benefícios que vêm com eles. Nesse sentido, os benefícios incluem treinamento, suporte logístico e gerencial e acesso a todos os conhecimentos relevantes. Além disso, o já estabelecido reconhecimento do nome da marca.

As franquias de turismo referem-se naturalmente a empresas que oferecem serviços relacionados a viagens, com hospedagem e transporte.

Como está o mercado no setor de franquias de turismo?

Após um período de turbulência de vários meses, o setor finalmente se estabilizou e está se mostrando uma lucrativa oportunidade de negócios para franquias que vão desde agências de viagens até provedores de intercâmbio e educação.

Finalmente, a pandemia não diminuiu o desejo de viajar dos brasileiros. Em 2022, as operadoras de turismo brasileiras faturaram juntos R$ 7,1 bilhões, conforme relatado pela Braztoa, grupo comercial que representa o setor. O resultado foi 77,3% melhor do que em 2021.

A ABF (Associação Brasileira de Franquias) também possui estatísticas que comprovam a saúde do setor. A empresa informa que as franquias de turismo e hotelaria tiveram o maior aumento nos lucros durante o terceiro trimestre de 2022 (mais 53,8% em relação ao mesmo período do ano passado).

Por outro lado, muitas pessoas perceberam que a vida pode estar por um fio e que vale mais a pena viajar com a família e os amigos do que comprar um guarda-roupa.

Ganhou ainda mais força à medida que o turismo internacional aumentou e os eventos ao vivo em grande escala foram retomados.

Muitas pessoas estão se perguntando se valerá a pena investir em uma franquia de turismo em 2023. Por fim, os efeitos da crise impactaram a economia do país, sendo este setor particularmente atingido.

No entanto, esse nicho começou a reviver e o investimento agora é algo a se pensar. Portanto, a seguir, traremos alguns dados pertinentes ao assunto para benefício daqueles que possam estar pensando em se aventurar em uma lucrativa franquia de turismo.

Afinal, vale a pena colocar dinheiro em uma franquia de turismo?

O mercado de franquias não ficou imune às repercussões dos eventos sociais. As coisas mudaram muito nos últimos anos.

Houve um impacto significativo na indústria do turismo devido às restrições de viagens impostas devido à pandemia. Finalmente, as viagens, outrora centrais na vida quotidiana das pessoas, tornaram-se cada vez mais raras.

Esse cenário, no entanto, começou a mudar em 2021. Devido à vacinação generalizada, o vírus agora está se espalhando menos e o brasileiro está mais convicto de que precisa recuperar o tempo perdido, não realizando as viagens que estavam planejadas.

Os números começaram a subir novamente.

A partir desse ponto, a indústria viu um aumento meteórico na população. Logo após voltar ao Brasil por pouco mais de um ano, a primeira coisa que o brasileiro quis foi fazer uma viagem.

Segundo a ABF, o lucro do setor hoteleiro e turístico no terceiro trimestre de 2022 foi 53,1% superior ao mesmo período do ano anterior. Número este, muito superior do segundo colocado, “Casa e construção”, que cresceu 10,8%.

Como nenhum segmento de franquia ficou no vermelho, podemos dizer com segurança que o crescimento foi generalizado. Espera-se que a receita do setor de franquias aumente consideravelmente neste ano de 2023.

Enfim, o setor de franquias de turismo está em expansão, e a tendência é de permanecer crescendo neste ano de 2023.

Assim, realizar investimentos no setor tende a ser muito lucrativo, principalmente se você tiver várias opções de locais de turismo no Brasil e no mundo.

Seu dinheiro, tem grandes chances de multiplicar com a compra de uma franquia de turismo.