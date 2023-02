Fúria motivada por disparo de MSU para Rep. Elissa Slotkin, clama pela reforma das armas

Conversamos com a congressista – que representa o 7º distrito de Michigan, abrangendo a Michigan State University, onde 3 alunos foram baleado Segunda-feira – e ela disse, tristemente, foi como um déjà vu. Ela citou o tiroteio em massa de 2021 na Oxford High School, também em seu distrito.

Rep. Slotkin nos disse na terça-feira no “TMZ Live” … embora sua comunidade tenha experimentado isso no passado recente, os mesmos sentimentos angustiantes foram despertados novamente quando ela e sua equipe receberam relatos do atirador.