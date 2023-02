Futuro de Kirk Cousins ​​com Vikings incerto após decepção nos playoffs

Minnesota Vikings quarterback Primos Kirk e seu futuro com a franquia foram objeto de intensa especulação após a decepcionante saída da equipe da temporada de 2022 Playoffs da NFL.

O malfadado passe de três jardas de Cousins ​​em uma situação crucial de quarta para oito se tornou uma fonte de ridículo entre os fãs da NFL.

Alguns especialistas questionaram se Cousins ​​é o homem certo para o cargo. membro da NFL Tom Pelissero forneceu recentemente uma atualização sobre a situação, sugerindo que existem apenas dois resultados possíveis para o quarterback e o Vikings.

“Eu não esperava que houvesse outra extensão de um ano aqui”, afirmou Pelissero. “Ou os Vikings e Kirk Cousins ​​fazem uma extensão de longo prazo que o mantém como zagueiro da franquia, ou, potencialmente, eles mantêm suas opções em aberto e deixam Cousins ​​cumprir o acordo existente”.

Um contrato de longo prazo na idade dele é quase certamente um grande risco

Cousins, que completa 35 anos este ano, liderou o Vikings a uma temporada de 13-4 sob o comando do técnico do primeiro ano Kevin O’Connell. Embora uma extensão para o quarterback pareça razoável, a garantia financeira necessária para garantir seus serviços a longo prazo é motivo de preocupação. Os Vikings precisarão decidir se estão dispostos a se comprometer com um salário significativo para Cousins, dada a sua idade.

A situação certamente será do interesse dos fãs dos Vikings, que estarão assistindo ansiosamente o desenrolar dos eventos nos próximos meses. A partir de agora, o futuro de Kirk Cousins ​​em Minnesota permanece incerto.