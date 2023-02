Fuvest libera nova chamada de aprovados no Vestibular 2023

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) já liberou a lista de convocados na 3ª chamada do Vestibular 2023 para ingresso nos cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP). Desse modo, os candidatos já podem consultar a lista de aprovados por meio do site da Fuvest.

Conforme as orientações da Fuvest, os aprovados em 3ª chamada deverão realizar as matrículas no período das 8h do dia 23 às 16h o dia 24 de fevereiro. Os candidatos podem consultar a lista de documentos necessários para o registro acadêmico através do Manual do Candidato.

De acordo com o cronograma, a confirmação de matrícula para os convocados nas três chamadas deverá ser feita entre os dias 6 e 8 de março.

Vestibular Fuvest 2023

Tradicionalmente, o Vestibular da USP conta com duas fases. A Fuvest aplicou as provas da 1ª fase foram no dia 4 de dezembro de 2022, enquanto a aplicação da 2ª fase aconteceu nos dias 8 e 9 de janeiro. Além disso, os candidatos inscritos para os cursos que exigem habilidades específicas passaram por testes de habilidades entre 11 e 14 de janeiro.

Na 1ª fase, a Unicamp aplicou provas compostas por 90 questões objetivas sobre assuntos de conhecimentos gerais. Já a 2ª fase contou com provas discursivas sobre Língua Portuguesa e sobre questões de assuntos específicos, de acordo com o curso escolhido pelo candidato no momento da inscrição.

Conforme indicado no edital, a oferta total da USP é de 8.230 vagas para o Vestibular Fuvest 2023. Há a reserva de parte das vagas para estudantes egressos de Escola Pública (EP) e para Pretos, Pardos e Indígenas (PPI). Pela primeira vez, a USP realizará um procedimento de heteroidentificação para os aprovados dentro da reserva de vagas PPI, com objetivo de evitar fraudes.

Acesse o site da Fuvest para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFPA publica resultado final do Processo Seletivo 2023 via notas do Enem; saiba mais.