Galtier lava as mãos da responsabilidade e cria mais tensão no PSG: Circunstâncias me obrigaram

treinador do PSG Christophe Galtier falou com a mídia depois de sofrer duas pesadas derrotas com o clube parisiense.

Eles vieram contra Mônacovice-campeão da Ligue 1, e o mais sofrido, nas oitavas de final contra Bayern de Munique na Liga dos Campeões.

O chefe parisiense foi claro e contundente em sua resposta.

“Se você acha que eu gostei de ver meu time jogar contra o Bayern, você está me desrespeitando” Galtier declarou em sua coletiva de imprensa pré-jogo.

“PSG tem que jogar um futebol ofensivo e atraente, não espetacular, mas eficaz para vencer. Sem responder ao rancor de algumas pessoas, aceito todo tipo de crítica, mas tem que ter escolha.

“Montei a equipa de acordo com o plantel disponível.”

Além disso, o treinador francês chamou ainda a atenção para o facto de não ter conseguido escalar a sua melhor equipa frente aos gigantes da Baviera.

“Você acha normal jogar com um garoto de 17 anos em uma partida eliminatória da Liga dos Campeões como esta?” ele questionou.

“As circunstâncias me obrigaram a isso. Havia muitos ausentes. Queríamos controlar o Bayern no primeiro tempo e depois atacá-los com Mbappé vindo.”

O contributo das contratações de verão também tem sido criticado nos últimos dias, algo que o treinador também procurou esclarecer.

“A história do PSG está cheia de grandes jogadores que também precisaram de um tempo de adaptação e isso é normal. Fabian Ruiz e Carlos Soler chegaram atrasados, sem preparação. São internacionais de alto nível. Vitinha também passa por um período complicado, como toda a equipe , mas no início todos vocês o elogiaram”, insistiu.

“De qualquer forma, não dá para focar tudo na falta de aclimatação dos novos jogadores.”

Antes do próximo jogo contra Lilleo técnico francês admitiu que ainda há problemas de disponibilidade.

“Achrafi não estará lá. Marquinhos Ainda não sei, veremos amanhã”, explicou.

“Mbappé vai começar.

“Mudaram de treinador recentemente e, embora tenham mantido alguns princípios defensivos, tiveram de se adaptar Fonsecanova ideia de.

“São uma equipa dinâmica, com intenção de atacar e partir para o adversário. Estão neste momento nos lugares europeus e tenho a certeza que pretendem manter-se lá em cima”.