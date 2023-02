Galtier nas cordas: Zidane batendo na porta do PSG

Aapós ser derrotado por 1 a 0 no Parque dos Príncipes para Bayern de Munique na primeira mão da Liga dos Campeões rodada de 16, Paris Saint-Germain perdeu três jogos consecutivos pela primeira vez desde 2011.

Christophe Galtierlado de foram eliminados do Copa da França na última quarta-feira depois de perder por 2 a 1 fora de casa e também foi derrotado pelo Mônaco no sábado no Estádio Luís II.

A última vez que isso aconteceu foi sob Antoine Kombouaré em novembro de 2011, poucos meses após a chegada dos donos do Catar. Kombouare foi demitido algumas semanas depois para ser sucedido por Carlos Ancelotti.

“Dificilmente é concebível continuar com [Galtier]”, disse o jornalista da RMC, Daniel Riolo.

“Ele decepcionou muito e perdeu o fio. PSG é um clube que precisa vencer. Estamos em uma situação sem precedentes aqui.

“A cada ano fica pior e pior. Galtier está sob muita pressão, e os próximos dois jogos contra Lille e Marselha decidirão muitas coisas.

“Especialmente se o final da temporada for complicado ou não. Mas pode ser que o clube se separe de Galtier.

“Não há treinador nesta equipa. Temos um treinador que é estritamente inútil porque é devorado pelo estatuto dos jogadores, pelas estrelas que é obrigado a jogar mas que já não estão ao nível.

“Imagino que, sem saber o que fazer, sem poder dizer aos jogadores para pressionar porque não estão acostumados a fazer isso, ele disse a si mesmo que todos ficariam para trás, esperariam o máximo possível e se algum dia no segundo tempo Mbappé sentiu que tinha que voltar, esperar um contra-ataque. Não é um projeto de jogo.”

Zidane é um possível substituto

Enquanto isso, El Chiringuito revelou que Zinedine zidane restos Nasser Al-Khelaifialvo principal do PSG caso o PSG demita Galtier.

“O substituto, caso ocorra uma tragédia na Liga dos Campeões contra Bayern de Muniqueé Zinedine zidanecom quem o clube vem conversando há algum tempo”, afirmou o programa da TV espanhola.

Um complicado 2023

Além disso, o início deste ano civil está sendo difícil para o PSG. Em apenas um mês e meio, perdeu mais jogos (cinco) do que em todo o ano de 2022, em que só perdeu em quatro ocasiões.

Marselha, Mônaco, Bayern de Munique, Rennes e Lens conseguiram vencer o time de Galtier.