Garota compartilha detalhes de por que ela acha que poderia ser Madeleine McCann

A garota nas mídias sociais está fazendo tudo o que pode para provar que é Madeleine McCanna britânica que desapareceu em Portugal em 2007 e nunca foi encontrada.

A garota chamada Júlia criou uma conta no Instagram dedicada para compartilhar detalhes que ela acha que provam que ela é realmente McCann.

Madalena desapareceu de um apartamento na Praia da Luz, em Portugal, em 2007, enquanto seus pais jantavam em um restaurante próximo. Ela tinha três anos quando desapareceu.

Júlia tem mais de 600.000 seguidores agora e continuou a fazer afirmações ousadas sobre sua identidade, tendo muito poucas lembranças de sua própria infância.

Ela começou a ter esses pensamentos há alguns meses, depois de algo que sua avó disse e ela estava tentando obter uma cópia de sua certidão de nascimento.

Ela tem uma memória limitada de sua infância e nem tem certeza se realmente tem 21 anos. Ela disse em uma live no Instagram: “Não me lembro da maior parte da minha infância, mas minha memória mais antiga é muito forte e é sobre férias em um lugar quente onde havia praia e prédios brancos ou muito claros com apartamentos”, disse ela. “Não vejo minha família nesta memória.”

Ela afirmou que tem manchas semelhantes em seu corpo para Madalena e tem a mesma doença ocular rara que Madalena, coloboma. “Tenho uma marca no mesmo olho” Júlia disse. “Tenho formato de rosto, orelhas, lábios e espaço semelhantes [my] dentes.”

Júlia também afirma ser vítima de um pedófilo alemão a quem ela confrontou há algumas semanas sobre o Madalena caso e ele era ‘muito suspeito’.

Seus pais não parecem particularmente interessados ​​em suas reivindicações. Júlia disse ao The Tab que ela também falou com sua família sobre suas crenças, mas eles não quiseram falar com ela sobre isso.

“[My] mãe não queria falar sobre isso”, disse ela. “Ela disse que o passado está no passado e ela não vai falar sobre o passado. Ela disse que agora é o futuro e devemos nos concentrar no futuro. Meu pai disse: ‘mesmo que eu não seja seu pai, isso muda alguma coisa?'”.