Gene Simmons compartilha primeira dança com a filha Sophie em seu casamento

gene simmons compartilhou um momento tocante com seu filho, dançando com sua filha durante a recepção do casamento … em um vídeo obtido pelo TMZ.

O roqueiro do KISS e sua filha, Sophie Simmonsfoi com “Can’t Help Falling In Love” para a primeira música de sua dança de pai e filha … e é um momento super doce.

Gene e Sophie compartilham algumas palavras enquanto mostram suas habilidades de dança de salão, é claro que ele é um papai orgulhoso.

A recepção do casamento foi na quinta-feira no Delilah em West Hollywood… e como você pode ver, foi um tema falador, com toneladas de balões dourados e a maioria dos convidados vestindo preto e branco.

somos informados Jeff Ross estava entre as celebridades presentes.

Um dia antes da recepção, a filha de Gene foi contratada para James Henderson em uma cerimônia íntima na quarta-feira, trocando votos em Malibu.



Também obtivemos um vídeo de Sophie pegando o microfone e cantando durante a festa, que durou até tarde da noite. Lembre-se, ela é uma cantora.