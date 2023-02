General Motors e Kia lançam comerciais milionários para o Super Bowl

TSuper Bowl é um daqueles dias marcados em vermelho no calendário esportivo. Neste caso, a edição XLVII terá lugar entre o Kansas City Chiefs e a Philadelphia Eagles.

E, como todos os anos, haverá muitas coisas para ver além dos eventos esportivos. Entre eles, Rihannado intervalo, mas também os comerciais espetaculares e caríssimos que adornarão a transmissão da TV.

Até sete milhões de dólares por anúncio

Estima-se que os anúncios mais caros do Super Bowl de 2022 valham até sete milhões de dólares, com médias entre quatro e cinco milhões. De acordo com a Kantar, a NBC faturou 434,5 milhões de dólares com anúncios de TV no ano passado.

Este ano há muito mais mistério do que outros em relação aos fabricantes de automóveis, pois apenas General Motors e Kia revelaram seus anúncios, mas outros como Jeep ou RAM, embora tenham anunciado sua presença, ainda não mostraram seus cartões. À medida que aparecerem, os incluiremos na lista de todos os anúncios de carros do Super Bowl 2023.

General Motors e Netflix

A gigante americana está embarcando em uma cruzada de mobilidade elétrica na qual pretende superar a Tesla como referência para veículos movidos a bateria nos Estados Unidos… e esse é o tema de seus anúncios no Super Bowl. Claro, com a ajuda de uma celebridade em Will Ferrell.

Além disso, fez parceria com a Netflix para usar a iconografia de algumas de suas séries mais famosas – Army of the Dead ou Squid Game, às quais adicionou o ‘toque’ de um modelo elétrico de suas diferentes marcas (como o Chevrolet Bolt, o espetacular GMC HUMMER EV ou o Cadillac LYRIQ).

A colaboração entre GM e Netflix fará com que, além do anúncio do Super Bowl, os carros elétricos da gigante americana também ganhem presença nas séries da plataforma de streaming (que, aliás, acaba de anunciar o fim das contas compartilhadas em Espanha).

Kia: Papai Blinky

A marca coreana, outra das marcas sempre presentes no Big Game, optou pelo humor (ingrediente comum na maioria dos casos) para o seu anúncio de 2023.

Blinky Dad conta a aventura de um pai em apuros que precisa resgatar o boneco favorito de seu bebê. Ele faz isso em um Kia Telluride novinho em folha (modelo que não é comercializado na Europa) e até dirige com ele por um campo de futebol no meio de um jogo.