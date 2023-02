Geo Biogas & Tech OFERECE EMPREGOS; Saiba mais!

A Geo Biogas & Tech, empresa 100% brasileira que, após dez anos de pesquisas, desenvolveu um processo biotecnológico único e inovador para a produção de biogás a partir do reaproveitamento de resíduos da agroindústria, está atrás de novos colaboradores. Dito isso, antes de falar mais sobre a empresa, confira a lista de cargos disponíveis:

Analista Comercial – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Gente e Cultura – Londrina – PR – Efetivo;

Analista de Instrumentação e Automação de Projetos Industriais – Londrina – PR;

Analista de M&A e Novos Negócios – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Planejamento – Londrina – PR – Efetivo;

Analista de Projetos Civis – Londrina – PR – Efetivo;

Analista de Projetos Elétricos Industriais – Londrina – PR – Efetivo;

Analista de Projetos Mecânicos Industriais – Londrina – PR – Efetivo;

Analista Financeiro SR – Londrina – PR – Efetivo;

Assistente Contábil – Londrina – PR – Efetivo;

Assistente Financeiro – Londrina – PR – Efetivo;

Coordenador de M&A e Novos Negócios – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador de Projetos – Londrina – PR – Efetivo;

Data Science – Londrina – Efetivo;

Gestor de Obras – Londrina – PR – Efetivo;

Supervisor de Projetos Civil – Londrina – PR – Efetivo;

Técnico de Laboratório – Londrina – PR – Efetivo;

Técnico Eletromecânico – Tamboara – PR – Efetivo.

Mais sobre a Geo Biogas & Tech e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a Geo Biogas & Tech, vale frisar que trata-se da líder nacional na produção de biogás obtido a partir dos resíduos da indústria sucroalcooleira, com operação em escala industrial no Paraná.

O biogás produzido pela Geo pode ser usado na geração de energia elétrica de fonte renovável ou na produção do Biometano, para a substituição de óleo diesel. Além disso, a Geo Biogas desenvolve soluções customizadas e economicamente viáveis na implantação de projetos para o aproveitamento dos resíduos da agroindústria, com grandes benefícios econômicos, sociais e ambientais.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!