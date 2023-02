Georg Solti, antecessor do Grammy de Beyoncé, ficaria feliz por ela

Beyoncé quebrou o recorde de todos os tempos do Grammy neste fim de semana, uma honra anteriormente realizada por um músico clássico por anos, que ficaria muito feliz por Bey se ele ainda estivesse por aí hoje.

Georg Solti — o maestro húngaro-britânico que Tive a maioria dos Grammys antes de Bey assumir o manto no domingo – com certeza comemoraria sua conquista … assim diz sua filha, Claudia Solti . Georg morreu em 97 – um ano antes de ganhar seu 31º Grammy póstumo e recorde.

De acordo com Claudia … a música de seu pai uniu as pessoas, e ela sente que o trabalho de Beyoncé faz exatamente a mesma coisa – motivo mais do que suficiente para ficar animado.