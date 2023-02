George Karlaftis: A incrível história do lado defensivo novato do Chiefs

George Karlaftis é um Kansas City Chiefsgrego calouro defensivo de Purdue que o time selecionou na primeira rodada desta temporada Draft da NFL. Mas Karlaftis não descobriu o futebol até os 13 anos, quando ele e sua mãe voltaram para o Estados Unidosapós o triste falecimento do pai de George em 2014.

“Nós nos mudamos para ficar mais perto da família da minha mãe e do sistema de apoio que existe aqui. Provavelmente era algo que iria acontecer de qualquer maneira porque há mais oportunidades aqui. A vida é um pouco mais fácil em Indiana do que em uma cidade grande como Atenas”, disse o jovem de 21 anos ao The Mirror durante esta semana do Super Bowl.

Ele então contou como o amor pelo futebol começou em sua vida, mesmo depois de ter feito parte do Seleção Grega de Polo Aquático crescendo, além de ser um bom atleta em esportes como arremesso de peso e pólo aquático, afinal matemáticaseu pai, era um atleta versátil.

“O futebol começou para mim assim que nos mudamos. Eu não queria jogar no começo; fiquei um pouco hesitante porque muitas coisas aconteceram, mas tive treinadores e companheiros de equipe que meio que me convenceram a jogar mais pelo aspecto social. Comecei a pensar que era maior, mais forte e mais rápido do que esses caras e percebi que não poderia ser ruim neste jogo. Apenas continuei melhorando a partir daí.

George Karlaftis diz que seu sonho na NFL começou no ensino médio

“Jorge Furioso” como ele é apelidado agora, foi informado de que o NFL poderia estar em seu futuro imediato se continuasse a trabalhar em seu ofício, visto que havia acabado de se iniciar no futebol.

“Eu ia a acampamentos com crianças de todo o país e eles deveriam ser os melhores, mas eu achava que estava indo muito bem. Eu ainda era muito novo no jogo, então sabia que, se desse tudo de mim, Eu teria uma boa chance na NFL – e foi isso que aconteceu”, acrescentou ele para o The Mirror em Phoenix.

A noite do draft de Karlaftis não foi como ele planejou, mas funcionou

George Karlaftis ações que, dada a sua boa carreira universitária em purdueele pensou que seria selecionado com uma escolha anterior na primeira rodada do Draft da NFL de 2022em vez de ser selecionado pelo chefes com o 30ª escolha geralalgo que tinha um gosto meio agridoce, já que ele se considerava digno de uma escolha de draft mais alta, mas ainda estava emocionado por pousar em um time como Cidade de Kansas.

“Chegar a uma organização com sucesso, mentalidade de campeonato e mentalidade como os Chiefs, é melhor do que quase qualquer outra coisa. Eu entendi que estava ingressando em um time com alguns grandes jogadores na linha defensiva em Chris Jones e Frank [Clark], então eu sabia que não enfrentaria muitos times duplos. Estar na posição de jogar no Super Bowl, isso joga tudo pela janela”.