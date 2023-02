Georgina revela os detalhes mais íntimos da sua vida com Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguezé uma influenciadora mundialmente famosa e está disposta a fazer de tudo para estar no centro das atenções, a ponto de dar detalhes íntimos de seu parceiro.

A modelo e parceira de Cristiano Ronaldo compartilhou informações sobre sua vida cotidiana com o jogador de futebol português de 38 anos.

Segundo a Semana do Esporte, Cristiano Ronaldo não usa avental para nada no mundo, como em casa o chef cozinha ou a Georgina cozinha, por exemplo.

“Cristiano é um super pai e o melhor marido com quem eu poderia sonhar”, disse ela em entrevista.

“Mas ele não cozinha. Depois de treinar a manhã toda, ele merece encontrar na mesa um belo prato quente de comida preparada com carinho.

“Temos um chef, mas às vezes eu cozinho.”

Adaptação à Arábia Saudita

Aliás, a companheira da atacante foi mais longe sobre as dificuldades que está encontrando na nova casa.

Ela reclamou que os tetos são tão altos que uma simples troca de lâmpada gera confusão com o aparelho que deve ser montado.

Tem até detalhes que vão além disso, porque a mudança de cultura tem sido radical em todos os sentidos.

Havia muita preocupação com a proibição no país de um casal viver junto sem ser casado, como acontece com Cristiano e Georgina.

Nova vida e nova cultura na Arábia

“Recentemente, as autoridades começaram a fechar os olhos e não perseguir mais ferozmente como antes, embora essas leis sejam usadas quando há um problema ou um crime”, disseram advogados recentemente à EFE, por isso não é um problema urgente e o casal de celebridades está não em perigo.

Os dois já estão juntos há algum tempo e formaram uma família sólida.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estão juntos desde 2016, após se conhecerem na loja Gucci onde a modelo trabalhava.