Gerard Piqué ainda não respondeu ao post agressivo de dublagem de Shakira no Dia dos Namorados

Dia dos Namorados pode ser muito difícil para pessoas que acabaram de terminar seus relacionamentos, especialmente para alguém como Shakira. Seu rompimento muito público com o ex-jogador de futebol Gerard Piqué chegou a um ponto de ruptura quando Shakira lançou uma canção de vingança contra ele e a mulher por quem Piqué a deixou. O nome dela é Clara Chia Martí e ela acaba de ser apresentada ao mundo por Pique através de uma foto no Instagram. Hoje de todos os dias, Shakira mostra que ainda está magoada com tudo o que aconteceu por meio de um vídeo no Instagram que ela postou.

No vídeo, Shakira aparece esfregando o chão enquanto ela canta junto ‘Kill Bill’ da SZA música de sucesso que tem algumas letras estranhas. Embora saibamos Shakira não mataria ninguém, este novo vídeo mostra que ela ainda está bastante ferida e não está curada de tudo o que aconteceu. Uma separação muito pública que também foi seguida por uma desagradável batalha legal que colocou os filhos do ex-casal bem no meio de tudo. Isso faz parte da letra da música: “Posso matar meu ex/Não é a melhor ideia/A próxima namorada dele, como vim parar aqui? Posso matar meu ex/Mas ainda o amo/Prefiro estar na cadeia do que sozinho /Fiz tudo por amor.”

Shakira canta “Talvez eu mate meu ex”

Gerard Piqué já fez algum post de dia dos namorados?

Até aqui, Gerard Piqué não respondeu ao último diss de Shakira. Tudo o que ele fez até agora foi responder à publicação do presidente da LaLiga sobre como o futebol espanhol cresceu no último ano. Mas nenhuma resposta para Shakira ainda. Sabendo como Gerard Piqué tende a operar, não ficaríamos surpresos se ele respondesse a este post agressivo de Shakira. Ele faz isso com frequência e por meio de mensagens nas entrelinhas. Por enquanto, podemos apenas simpatizar com Shakira e o fato de ela estar com seus filhos durante Dia dos Namorados este ano.