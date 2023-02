Gerard Piqué e Clara Chia exibem publicamente seu carinho no camarote do estádio

Durante os últimos meses não houve mais nada para falar. O terremoto que foi o rompimento entre Gerard Piqué e Shakira e a nova relação que o ex-jogador do Barcelona iniciou com Clara Chia dominou muitas notícias e manchetes.

Após o novo caminho trilhado por Piqué veio Música de Shakira com Bizarrapem que a colombiana lançou dardos diretos no ex e até no novo companheiro, e tudo virou confusão.

Após o tsunami que se seguiu, Piqué e Clara Chia formalizaram a relação em público, enquanto Shakira continuou a lançar dardos contra Piqué, como aconteceu no último Dia dos Namorados.

No dia 14 de fevereiro, a artista sul-americana postou um vídeo em que cantava a música ‘I could kill my ex’.

Piqué e Clara Chia demonstram amor um pelo outro

Mas parece que Piqué não se importa em nada com o comportamento do ex-parceiro, pois mostra seu amor por Clara Chia por onde passa.

Desta vez, eles foram vistos juntos novamente em público em um FC Andorra corresponder. Como se fossem apenas mais dois torcedores, ambos acompanharam em detalhes o que estava acontecendo durante a partida de um dos camarotes do estádio.

E enquanto conversavam e assistiam ao jogo de Andorra contra badalonaem que o time do ex-Barcelona venceu por 1 a 0, eles não hesitaram em se beijar mais de uma vez e mostrar como está indo bem o relacionamento.