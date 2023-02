Giannis Antetokounmpo chama Kevin Durant: “Deixe-me ensiná-lo a carregar seu próprio time”

Giannis Antetokounmpo tinha algumas palavras fortes a dizer sobre Kevin Durant. Em um episódio recente do ‘The Daily Show’, o superastro grego chamou sua contraparte da NBA zombando de seu incapacidade de “carregar” equipes.

No meio do show, Giannis, que ganhou fama de ser um ‘palhaço’, virou-se diretamente para a câmera com um sorriso malicioso no rosto e disse: “Você continua entrando em super times para ganhar um título da NBA. Que tal treinarmos juntos algum tempo para que eu possa te ensinar a carregar seu próprio time?” A multidão ficou surpresa com o comentário e engasgou em resposta, com muitas risadas também sendo ouvidas.

Embora o comentário tenha sido dito em tom de brincadeira, havia alguma verdade nisso. Durrant de fato, no passado, foi criticado por perseguir títulos e pular de barco para times mais fortes, em vez de realmente mostrar seu valor ao assumir o controle.

Durant, que recentemente se juntou ao Fênix sóis, ainda não respondeu ao comentário. Os fãs estão esperando apressadamente para ver como ele reage. Embora Durrant seja conhecido por ser um personagem descontraído, não seria uma surpresa se o víssemos revidar contra Giannis, especialmente devido à franqueza dos comentários de Greek.

O Bucks joga contra o Suns em 14 de março. Salve a data, as coisas podem ficar intensas.