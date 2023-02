Giannis Antetokounmpo corre sério risco de perder o All-Star Game devido a uma grave lesão no pulso na vitória contra o Bulls

Giannis Antetokounmpo está destinado a ser um dos dois capitães do NBA All-Star Game no próximo domingo no Vivint Smart Home Arena em Salt Lake City, Utah, mas depois do jogo de quinta-feira em que o Milwaukee Bucks derrotou o búfalos de Chicago 112-100, esse status está em risco.

E a “aberração grega” saiu para não voltar no segundo quarto do jogo no United Center, ao tentar bloquear uma bandeja de branco coby caiu com força na arquibancada de basquete dobrando o pulso e saindo imediatamente em um claro gesto de dor.

Giannis fala sobre o único talento que Kareem Abdul-Jabbar não tinha

Qual é a gravidade da lesão de Giannis Antetokounmpo?

Após testes preliminares, foi determinado que Antetokounmpo não voltaria ao jogo e foi diagnosticado como uma entorse no pulso direito, embora de acordo com o técnico Mike Budenholzerfelizmente para o duas vezes MVP da temporada regular, os resultados foram encorajadores.

“Estamos esperançosos, o raio-x estava limpo“, disse Budenholzer. “Ele tem uma entorse. Vamos apenas, penso eu, ver como ele se sente amanhã, ver como ele se sente nos próximos dias e continuar a avaliá-lo.”

Na coletiva de imprensa pós-jogo, o técnico dos campeões da temporada 2020-2021 da NBA acrescentou que não fazia ideia se Giannis poderá viajar para a casa do time. Utah Jazz para o já mencionado All-Star Game.

Giannis Antetokounmpo perderá o NBA All-Star Game?

O que se sabe é que mesmo não podendo jogar, como capitão e jogador mais votado do Conferência LesteAntetokounmpo escolherá os jogadores de seu time uma hora antes do jogo antecipado de domingo.

Antes de deixar o jogo contra o Bulls, o “Greek Freak” se tornou o jogador com mais assistências da história do Bucks ao chegar a 3.273 na carreira e superando Paul Presseyque jogou em Milwaukee de 1982 a 1990.