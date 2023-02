Giannis Antetokounmpo destaca a força do imparável Bucks

Jrue Holiday demonstrou por que ele está indo para o All-Star Game pela primeira vez em uma década.

Holiday igualou o recorde de sua carreira com 40 pontos e acertou uma cesta de 3 pontos faltando 25,2 segundos para o fim da prorrogação, com o Milwaukee Bucks vencendo o Boston Celtics por 131 a 125 na terça-feira, conquistando sua 11ª vitória consecutiva.

Holiday, de 32 anos, arremessou 8 de 12 além do arco – incluindo um atrás do meio da quadra que bateu a campainha do terceiro quarto – para estabelecer um recorde na carreira de 3 pontos.

“Eu realmente não me importo com a forma como estou jogando, desde que estejamos ganhando”, disse Holiday, que também deu sete assistências. “Para mim, desde que ganhemos a vitória, estou bem. A única estatística que vejo são as viradas. É assim que determino se fiz um jogo bom ou ruim. Hoje à noite, o que eu fiz, cinco viradas ? Para mim, isso machuca minha alma.

Holiday se juntará ao companheiro de equipe do Bucks, Giannis Antetokounmpo, no All-Star Game de domingo em Salt Lake City. É a primeira vez que Holiday é selecionado desde que jogou pela Filadélfia em 2013, o que marca o maior intervalo entre as aparições do All-Star na história da liga.

“Eu disse desde o início da temporada que ele é um All-Star”, disse Antetokounmpo.

Antetokounmpo somou 36 pontos, 13 rebotes e nove assistências enquanto o Bucks (40-17) avançava a meio jogo do Celtics (41-17) na classificação da Conferência Leste.

Boston estava jogando sem seus All-Stars – Jayson Tatum (doença não COVID) e Jaylen Brown (fratura facial) – assim como Marcus Smart (torção no tornozelo direito) e Al Horford (inchaço no joelho direito).

Giannis Antetokounmpo Atacante, Guarda do Milwaukee Bucks:

“Estamos jogando um bom basquete, é isso que me importa. Ainda hoje marcamos 130 pontos. Ah, acredito que podemos defender melhor? Acredito que sim. Vamos defender melhor. Mas, como digo, jogando bom basquete… agora, se terminarmos em primeiro, ótimo. Se terminarmos em segundo, ótimo. Se terminarmos em terceiro, melhor. Realmente não importa. No final do dia, você tem que preparar sua mente que para você ganhar um campeonato, você tem que jogar contra times difíceis. Você tem que ir e ganhá-lo. Ninguém vai te dar um campeonato. Você tem que ir e ganhá-lo. Não vai ser fácil.”