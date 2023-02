Giannis Antetokounmpo não jogará contra o Suns devido a uma contusão no quadrilátero

Giannis Antetokounmpo não jogará no jogo do Milwaukee Bucks no domingo contra o Phoenix Suns por causa do que a equipe está descrevendo como um quadríceps direito machucado.

Isso significa que nenhum dos times terá seu MVP disponível para o confronto da tarde. Kevin Durant permanece fora do Phoenix por causa de uma torção no ligamento colateral medial direito e não joga desde 8 de janeiro, quando ainda estava no time Brooklyn Nets.

Antetokounmpo deixou a vitória do Bucks por 128 a 99 sobre o Miami Heat na sexta-feira no primeiro quarto, depois que oficiais da equipe disseram que ele ajoelhou um jogador adversário. O dólares chamou de problema no joelho direito na época, mas o relatório de lesões para o jogo de domingo lista o duas vezes MVP com uma contusão no quadrilátero direito.

“Basta onde ele não pode jogar hoje, mas acho que também estamos confiantes de que esta é apenas uma ocorrência bastante comum em nossa liga”, disse o técnico do Bucks, Mike Budenholzer, antes do jogo. “Você acerta os joelhos, bate, às vezes leva um dia ou dois, e é realmente nada mais do que isso. O nível das conversas tem sido nessa linha.”

Budenholzer disse Bobby Portis vai começar no lugar de Antetokounmpo.

Antetokounmpo começou o jogo de sexta-feira depois que uma torção no pulso direito o levou a deixar a vitória do Milwaukee por 112 a 100 em Chicago em 16 de fevereiro, que marcou o último jogo do Bucks antes do intervalo do All-Star. Antetokounmpo jogou apenas 20 segundos no All-Star Game e foi a Nova York no dia seguinte para examinar o pulso, mas ele se recuperou dessa lesão rapidamente o suficiente para jogar sexta-feira.

O Bucks também perderá Wesley Matthews no domingo pelo segundo jogo consecutivo devido a uma distensão na panturrilha direita. Pat Connaughton está disponível para o Bucks depois de perder o jogo do Heat por causa de uma dor na panturrilha esquerda.