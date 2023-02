Giannis Antetokounmpo sofre nova lesão… mas Milwaukee continua imparável

Giannis Antetokounmpo jogou apenas seis minutos no Milwaukee Bucks’ vitória por 128 a 99 sobre o calor de Miami na sexta-feira, como dólares estrela foi forçada a sair no primeiro quarto com uma torção no joelho direito.

Faltando 1:13 para o fim do primeiro período, o Greek Freak deu uma joelhada em um adversário. Bucks treinador Mike Budenholzer chamado de tempo limite, com Antetokounmpo indo para o vestiário e perdendo o restante do jogo.

Antetokounmpo já havia sido listado no relatório de lesões na sexta-feira por causa de uma pancada no pulso direito que sofreu na dólares‘ último jogo antes do intervalo do All-Star.

Antes de sair do jogo, Giannis conseguiu registrar quatro pontos, quatro rebotes e quatro assistências em seis minutos.

Qual é a situação de lesão de Giannis Antetokounmpo?

À frente do jogo, Budenholzer forneceu uma atualização sobre a lesão no pulso.

“Ele certamente não estará 100 por cento”, disse ele.

“Vai levar algum tempo. Mas ele pode jogar e ser eficaz e nos ajudar? Sentimos que ele está perto.

“Se ele for hoje à noite, então essa é a decisão.”

Bucks vencem sem Giannis

Enquanto isso, Jrue Feriado subiu para liderar o caminho com 24 pontos e sete assistências, como milwaukee conseguiu sua maior vitória da temporada ao derrotar Miami por 29 pontos.

“Os últimos dois dias de prática [without Giannis]nós apenas enfatizamos manter esse ritmo, a maneira como tocamos”, disse Feriado.

“Acho que apenas jogar rápido, às vezes jogar aleatoriamente e manter nossa química tem sido bom.”

Bobby Portis teve 18 pontos e 11 rebotes depois de perder 11 jogos com uma lesão no joelho, Brook Lopez somou 17 pontos, Grayson Allen gravou 16 e Chris Middleton conseguiu 12 pontos.

Meyers Leonard e Jae Crowder ambos fizeram seus dólares estreia, com o primeiro marcando cinco pontos e seis rebotes em 15 minutos e o segundo marcando nove pontos em 16 minutos.

Enquanto isso, o Aquecer registrou 9/40 atrás do arco, com Jimmy Butler marcando 23 pontos. Ele foi seguido por Bam Adebayo (18), Tyler Herro (14) e caleb martin (13).

“Isso não os atrasou nem um pouco quando Giannis saiu,” Aquecer treinador Erik Spoelstra disse.

“Eles apenas colocaram em overdrive.”