Giannis derruba 38 no Lakers, Bucks vence nove seguidas, LeBron fica de fora

Giannis Antetokounmpo teve 38 pontos e 10 rebotes, e o Milwaukee Bucks se recuperou no segundo tempo para sua nona vitória consecutiva, 115-106 sobre o Los Angeles Lakers sem Lebron James na noite de quinta-feira.

James ficou de fora para descansar o tornozelo esquerdo e o pé esquerdo doloridos duas noites depois de ultrapassar Kareem Abdul-Jabbar para se tornar o líder de pontuação da carreira da NBA. O Bucks ainda ficou para trás por 11 pontos em um primeiro tempo morno e nunca se afastou de um adversário com apenas nove jogadores de uniforme, mas Antetokounmpo somou 23 pontos no segundo tempo.

Khris Middleton marcou 22 pontos e Jrue Holiday acrescentou 18 para o Bucks, que igualou sua mais longa sequência de vitórias desde o início de 9-0 nesta temporada. Milwaukee está preparado para a corrida até a pós-temporada depois de adicionar o veterano Jae Crowder ao seu núcleo talentoso no prazo de negociação.

Dennis Schrder fez 25 pontos e 12 assistências em uma atuação de destaque como armador do Lakers, que tinha apenas quatro reservas após sua enxurrada de trocas nos últimos dois dias.

Los Angeles enviado para fora Russel Westbrook, Patrick Beverley, Thomas Bryant, Juan Toscano-Anderson e Damian Jones, acrescentando D’Angelo Russell, Malik Beasley, Jarred Vanderbilt, Mo Bamba e Davon Reed.

Russel, Vanderbilt e beasley sentou-se no banco do Lakers para assistir a este jogo com seus novos companheiros de equipe.

Anthony Davis teve 23 pontos e 16 rebotes enquanto lutava contra problemas na terceira derrota consecutiva do Los Angeles. O Lakers está com 25 vitórias e 31 derrotas e precisa desesperadamente de uma onda de vitórias se quiser evitar perder os playoffs pela segunda temporada consecutiva.

James perdeu seu 12º jogo na temporada devido a uma lesão que exigiu manutenção constante. O Lakers homenageou sua conquista com uma cerimônia antes do jogo, na qual ele agradeceu a seus fãs e sua família, descrevendo a semana como “surreal”.

Apesar de usar sua 28ª escalação inicial em 56 jogos nesta temporada, o Lakers com poucos jogadores provavelmente conseguiu uma vantagem de 58 a 50 no intervalo, enquanto Milwaukee perdeu 23 de suas 28 tentativas de 3 pontos.

TIP-INS

dólares: É improvável que Crowder se junte ao time antes de voltar para casa em Milwaukee, disse o técnico Mike Budenholzer. Os Bucks abriram mão de George Hill, Serge Ibaka, Jordan Nwora e três futuras escolhas de segunda rodada para obter Crowder, testado em playoffs e com mentalidade defensiva, que jogou em Marquette. “Sinto que Jae é um vencedor”, disse Budenholzer. “Sua dureza, sua defesa, o que ele traz naquela ponta da quadra é especial.”

Lakers: O técnico Darvin Ham disse que James fez “imagens” em seu pé, mas não mostrou “nada extenso, apenas desgaste normal”. … Ham espera que todos os cinco estreantes estejam disponíveis para o próximo jogo no sábado. “Todos esses caras trazem conjuntos de habilidades únicas de que precisamos”, disse Ham. “Adicionamos algumas peças que são jovens e ainda em alta, que provaram ser realmente bons jogadores da NBA.”

A SEGUIR

dólares: No LA Clippers na sexta-feira.

Lakers: No Golden State no sábado.