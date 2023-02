Giannis fala sobre o único talento que Kareem Abdul-Jabbar não tinha

Dapesar de todas as suas realizações com Wisconsin, Giannis Antetokounmpo ainda tem muito o que fazer para se tornar o maior jogador da história do Milwaukee Bucks. Esse rótulo ainda pertence a Kareem Abdul-Jabbar, que atualmente tem sido o centro das atenções depois que LeBron James superou seu recorde de pontuação.

O grego foi questionado sobre suas habilidades no manuseio da bola depois de colocar outro 38 pontos, 6 assistências exibir contra o Lakers. Quando questionado sobre o jogo de Abdul-Jabbar, ele disse: “Se Kareem pudesse ter manuseado a bola por toda a quadra e criado suas próprias cestas, ele teria marcado 52.000 pontos”.

Giannis dos Bucks concluiu sua piada dizendo que “levaria mais oito anos para LeBron quebrar seu recorde”. Ontem, a arena de Los Angeles mais uma vez homenageou James, que não jogou devido a uma dor no tornozelo.