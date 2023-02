Gisele Bündchen arrasa na primeira capa da Vogue desde a separação de Tom Brady

Gisele Bündchen recentemente posou para sua primeira Voga capa de revista desde o divórcio Tom Brady.

A sessão de fotos, que apresenta Bündchen em uma série de penteados e roupas dramáticas, aparece na capa da Vogue Italia’s edição de março de 2023.

Na propagação, Bündchen é vista usando um vestido Valentino vermelho transparente, uma peruca escarlate e batom combinando, sobrancelhas superfinas desenhadas e um visual dramático de sombra esfumaçada.

Segundo a Vogue Italia, Bündchen foi “fotografada com uma nova roupagem” para o ensaio, que foi fotografado por renomados fotógrafos de moda Porque infelizmente e Marcus Piggot.

Isso marca a primeira capa da Vogue de Bündchen desde sua altamente divulgada separação com NFL estrela Tom Brady, que anunciou sua segunda aposentadoria no início deste mês. Apesar da separação, está claro que Bündchen está determinada a continuar sua carreira e manter seu status como um dos ícones da moda mais famosos do mundo.

A reação à capa da Vogue de Bündchen nas mídias sociais foi extremamente positiva, com muitos elogiando sua transformação impressionante e seu compromisso contínuo com seu ofício.

Os fãs de Bündchen aguardam ansiosamente seu próximo passo, enquanto ela continua a cativar o mundo da moda com seu talento e beleza.

Gisele Bündchen curtiu o Carnaval no Brasil

Gisele Bündchen ganhou as manchetes recentemente por sua participação no Rio de Janeiro carnaval no fim de semana. O antigo Anjo da Victoria Secret documentou sua experiência em sua conta do Instagram, compartilhando fotos e vídeos de si mesma aproveitando as festividades com os amigos.

Em uma postagem, Bundchen compartilhou uma foto sua com uma roupa sexy que recriou seu visual icônico do carnaval de 2004. Ela também expressou seu apreço pela celebração da cultura brasileira, chamando-a de “bela festa” e expressando sua emoção em poder participar mais uma vez.

A presença de Bündchen no carnaval do Rio de Janeiro foi amplamente comemorada, com muitos fãs elogiando-a por sua dedicação à cultura brasileira e sua capacidade de se divertir. Suas postagens no Instagram deram a seus seguidores um vislumbre de sua personalidade divertida, e muitos aguardam ansiosamente seu próximo passo.