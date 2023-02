Gisele Bündchen ganha dinheiro milionário ao comparecer ao Carnaval do Brasil por três horas

Tom Brady não é o único que trabalha para dar a seus filhos a melhor vida possível, Gisele Bündchen também está fazendo isso. Ela continua avançando em seu renascimento da carreira de supermodelo, reacendendo seu relacionamento com um antigo parceiro de negócios. Estamos falando do famoso Cerveja Brahamaeles tinham uma sala VIP e muitos estandes no mundialmente famoso Sapucaí Carnival. De volta 2004, Gisele Bündchen iniciou sua relação profissional com a bem-sucedida marca de cerveja. Mas, ao contrário de outros famosos patrocinados pela cerveja, Gisele Bündchen teve condições próprias de comparecer ao evento.

Gisele Bündchen surpreende no Carnaval do Rio com recriação de look de 2004

Já vislumbramos o quão impressionante As habilidades de samba de Gisele Bündchen pode ser, ela parece realmente se divertir, mas aquele sorriso largo também tem uma razão monetária para existir. Bündchen concordou em trabalhar com a marca depois de quase 20 anos, mas obviamente colocou suas condições. Para começar, seu status e imagem de supermodelo são possíveis porque ela não bebe álcool. Essa é a principal razão pela qual podemos ver Gisele Bündchen tão em forma como sempre esteve. As imagens das duas vezes em que ela foi contratada pela marca podem ser confusas porque Gisele parece tão jovem quanto quase duas décadas atrás.

Quanto a Brahma pagou para Gisele Bündchen participar do carnaval?

Segundo relatos da Globo, a famosa marca de berces convenceu Gisele Bündchen a comparecer ao evento vestindo outra blusa com a marca. Da última vez, ela usava um top vermelho e um preto no fim de semana passado. Fale sobre ganhar um grande dia de pagamento por apenas algumas horas de trabalho. Bündchen se recusou a beber cerveja e só concordou em comparecer ao evento por três horas, a marca decidiu pagar a ela impressionantes $ 2 milhões de dólares para estar em sua sala VIP e usar aquele top preto. Isso foi tudo o que ela precisou fazer para receber impressionantes US$ 11.000 por minuto.