Gisele Bündchen, indiferente ao anúncio repentino da segunda aposentadoria de Tom Brady, passa o dia fazendo compras

Gisele Bündchen, que tem sua carreira de modelo em ascensão, foi vista fazendo compras despreocupada com ela e os filhos de Tom Brady depois que o Tampa Bay Quarterback anunciou sua aposentadoria.

Gisele Bündchen e seus filhos vestidos casualmente foram vistos pelos fotógrafos se divertindo muito.

As fotos eram muito diferentes em comparação com o que aconteceu na aula de equitação de Vivian, onde ele foi visto gritando com raiva em seu telefone.

Brady anunciou sua aposentadoria

“Vou direto ao ponto: estou me aposentando para sempre”, explicou ele “Eu sei que o processo foi um grande negócio da última vez, então quando acordei esta manhã, pensei em gravar e deixar vocês saberem primeiro.”

Tom Brady disse que os atletas têm apenas uma chance de fazer um discurso de aposentadoria

Brady afirmou que os atletas recebem apenas “um ensaio de aposentadoria superemotivo”, que ele admitiu ter “usado” no ano passado.

“Muito obrigado, pessoal, a cada um de vocês por me apoiar, minha família, meus amigos, meus companheiros de equipe, meus concorrentes”, continuou ele. “Obrigado, pessoal, por me permitirem viver meu sonho absoluto. Eu não mudaria nada.”

Bündchen mostrou apoio ao pai de seus filhos e comentou “Desejo a você apenas coisas maravilhosas neste novo capítulo de sua vida.”

Muitas pessoas acreditam que foi a aposentadoria de Brady o catalisador de sua ruptura “Houve problemas no casamento por causa da decisão dele de cancelar a aposentadoria. Gisele sempre foi a pessoa com os filhos”, disse uma fonte ao falar com a página seis ” Eles concordaram que ele iria se aposentar para se concentrar na família, então ele mudou de ideia.”