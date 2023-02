Gisele Bündchen mostra a Tom Brady o que ele está perdendo com dança sexy de carnaval

Gisele Bündchen estava de volta ao seu país natal, o Brasil, no fim de semana passado para o Rio de Janeiro carnival. A modelo brasileira documentou o fim de semana através de sua conta no Instagram e parecia se divertir muito com os amigos nas ruas da cidade mais famosa do Brasil.

“Foi muito especial voltar ao Carnaval e homenagear essa linda celebração da nossa cultura brasileira”, publicou a supermodelo em seu Instagram, com uma foto dela em seu traje sensual – recriação de seu look de 2004.

A ex-Victoria Secret Angel também publicou uma história dela dançando com amigos durante o desfile. Apesar de usar salto alto, os movimentos de dança de Gisele impressionaram os usuários da rede social, que não conseguiam entender como ela conseguia mexer os pés com tanta rapidez.

Não é segredo que o modelo adora um bom groove- ela publica regularmente vídeos de sua dança com o treinador no Instagram.