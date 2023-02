Gisele Bündchen pronta para se libertar em seu primeiro Carnaval do Rio de Janeiro como mulher divorciada

Gisele Bündchen viajou para seu país natal para celebrar o famoso Carnaval do Brasil no Rio de Janeiro. A famosa modelo, que se divorciou da lenda da NFL Tom Brady ano passado, foi flagrada quando ela saía do aeroporto.

Ela estava vestindo moletom cinza e calça de moletom combinando, bem como um boné de beisebol bege. Este ano, o Carnaval do Brasil acontecerá entre os dias 17 e 22 de fevereiro.

Na quinta feira, Gisele foi às redes sociais para postar um vídeo dançando junto com sua amiga e famosa coreógrafa, Justin Neto.

“Entrando no clima do carnaval!” ela escreveu para legendar o vídeo.

No início desta semana, ela foi ao Instagram para compartilhar fotos de seus cachorros, Fluffy e Lua, para comemorar o Dia dos Namorados.

“Puro amor!! Tenho certeza que são anjinhos na Terra. Feliz dia dos namorados a todos!” Gisele escreveu.

Enquanto isso, uma fonte próxima a Bündchen explicou que ele está “começando de bom humor” e que ela se sente “confiante, forte e melhor do que há muito, muito tempo”.

“Ela sabe que tomou a decisão certa em sua vida e está focada em sua carreira e em seus filhos”, acrescentou a fonte.