Gisele Bündchen toda sorridente no carnaval, fazendo um solo explosivo

Gisele Bündchen está claramente se divertindo muito nas festividades do Carnaval deste ano … e ela parece estar fazendo isso sozinha desta vez.

A supermodelo solteira estava vivendo no Rio de Janeiro domingo … compartilhando alguns clipes de seus momentos divertidos durante o evento. Ela era toda sorrisos com um grande grupo de amigos enquanto a noite passava, vestindo um top super pequeno enquanto mostrava seu abdômen.

Aparece Gisele cavalgou sozinha para o grande evento – sem sinal de instrutor de Jiu-Jitsu Joaquim Valente , que muitos especularam ser o novo cara dela. Independentemente disso, parece que ela estava aproveitando cada minuto do carnaval.

Conforme informamos, Gisele e Tom Brady divorciado em outubro, e nós a vimos bastante com Joaquim — de de férias com as crianças para andar a cavalo juntos – embora ela ainda não tenha dito qual é o acordo deles.