Gisele não vê a hora do carnaval carioca e faz tour pela casa de roupão vermelho

Gisele Bündchen está aguardando ansiosamente o carnaval no Rio de Janeiro, em seu país natal, o Brasil.

A modelo anunciou que está ansiosa para voltar ao mesmo depois de vários anos sem poder comparecer.

Desfilando por sua casa em um revelador roupão de seda vermelha, Bündchen impressionou seus fãs ao nos dar uma visão de sua luxuosa casa situada ao lado da água.

Bundchen mostrou como recebeu um presente da marca de roupas Brahma que incluía várias peças vermelhas para ela usar no festival, no que provavelmente será uma promoção paga entre as duas.

A vida sem Brady

É um ano único para Bundchen. Nesta época do ano, ela costuma ir ao Super Bowl para ver o ex-marido Tom Brady.

No entanto, eles se separaram há apenas quatro meses, o que significa que Bündchen conseguiu aproveitar algum tempo livre no que geralmente é um período agitado.

Da parte de Brady, o ex- Tampa Bay Buccaneers A estrela anunciou sua aposentadoria do NFL como um de seus zagueiros mais bem-sucedidos de todos os tempos.

Segundo fontes próximas à dupla, Bundchen apoiou a decisão de Brady de sair do jogo.