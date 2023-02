Globalbev CONTRATA profissionais; Envie seu currículo!

A Globalbev, empresa brasileira inovadora que produz, importa e distribui marcas nacionais e internacionais de bebidas e alimentos de alto valor percebido, está com novas vagas de emprego em aberto na região de Minas Gerais. Dessa forma, antes de falar mais sobre a companhia, veja a lista de cargos disponíveis:

Analista de Trade Marketing – Nova Lima – MG – Efetivo;

Assistente de Compras – Nova Lima – MG -Efetivo;

Assistente Financeiro – Nova Lima – MG – Efetivo;

Banco de Talentos – Nova Lima – MG – Banco de talentos;

Coordenador de Produtos – Nova Lima – MG – Efetivo.

Mais sobre a Globalbev e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Globalbev, vale a pena ressaltar que, fundada em 2000, a Globalbev é Proprietária de marcas amplamente conhecidas e importadora exclusiva de marcas globais, possui um eficiente sistema de distribuição chegando a mais de 300 mil pontos de vendas em todas as regiões do Brasil.

Além de ter o propósito é impactar positivamente a vida das pessoas proporcionando energia, alegria e bem estar, também possui um modelo de negócio único e altamente escalável com produção 100% terceirizada. Se destaca por sua capacidade de lançamento de novos produtos e sua ampla rede de distribuição.

Por fim, no portfólio estão as marcas próprias da companhia. São elas: TRIO Alimentos, Flying Horse e Extra Power Energy Drink, Sucos Juxx, Amazoo Açaí, e marcas globais como: Tabasco, Kellogg’s e Optimum Nutrition.

