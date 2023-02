GloRilla atacada por fãs após não se apresentar, promotor exige taxa de US $ 30 mil

GloRilla A estada de na Bay Area terminou em um ataque de raiva … raiva dos fãs que atiraram bebidas e cuspiram no rapper “FNF” quando ela saiu de sua festa após a festa em Oakland sem se apresentar.

O incidente aconteceu na noite de quarta-feira na boate New Karibbean City, e o vídeo mostra Glo e sua equipe indo até a porta enquanto a bebida cai bem na jaqueta de Glo, irritando ela e seus amigos.

Um frequentador do clube gritou: “Foda-se, vadia !!” … antes que alguém da equipe de Glo a esfrie com alguns salpicos de seu copo para retribuir o favor.

Fontes próximas à situação pintam uma história diferente, dizendo que Glo nunca foi contratada para se apresentar por US$ 30 mil – uma alegação apoiada pelo chefe da CMG de Glo, Yo Gotti depois que ele soube do incidente no Instagram !!!