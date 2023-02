Glover Teixeira reflete sobre a guerra final do UFC e o momento em que decidiu que era hora de se aposentar: ‘Não tinha nada planejado’

Glover Teixeira entrou na Jeunesse Arena no Rio de Janeiro no dia 21 de janeiro com um objetivo em mente: vencer Jamahal Hill e reconquistar o cinturão dos meio-pesados ​​do UFC.

Ganhando ou perdendo, ele não planejava largar as luvas e se aposentar naquela noite – até perceber que uma guerra de 25 minutos pelo cinturão era a maneira perfeita de encerrar uma carreira lendária.

“Não tinha nada planejado”, disse Teixeira no episódio desta terça-feira do MMA Fighting Trocação Franca. “Às vezes eu ficava frustrado nos treinos porque a recuperação é difícil. O jeito que estou acostumado a treinar, aquele treino brutal — e isso é uma coisa que eu senti falta nessa luta, ser brutal nas quedas. Eu tive muitas oportunidades. eu estava evitando [his punches] cedo, mas depois ele começou a conectar muitos socos e me cortar. Mas eu ainda posso bloquear alguns e revidar. Eu me corto muito fácil – sou como Nick Diaz e Nate Diaz. Mas me faltava essa agressividade.”

Veterano de 43 anos que deixou sua cidade natal, Sobrália, para embarcar em uma longa e perigosa rota para alcançar seu maior sonho, Teixeira não desistiu da luta principal do UFC 283, mas não tinha o suficiente no tanque para chegar o trabalho feito na rodada final. Como foi a luta e o camp, disse Teixeira, foram os sinais que ele precisava para perceber que era a hora. E mesmo que ele não tenha levantado a mão no final, parecia a maneira perfeita de chamar isso de carreira.

Hill esteve perto de finalizar Teixeira com golpes na terceira e quarta rodada. No entanto, o veterano de alguma forma encontrou uma maneira de revidar e convencer o árbitro Marc Goddard de que ele era bom para continuar. Agora Teixeira pode precisar ir à faca para consertar o nariz quebrado, mas essa decisão ainda não foi tomada – sem luta no horizonte, ele também não tem pressa.

“Foi muito legal, cara”, disse Teixeira sobre o UFC 283. “Comecei minha carreira nos Estados Unidos e tive a oportunidade de lutar no cenário brasileiro, conhecer tudo da minha cultura e depois voltar e encerrar minha carreira no Brasil. Estou tão feliz com tudo.

“Eu disse: ‘Este é o momento, para passar para outro estágio.’ Se eu não estou lutando pelo cinturão do UFC, se eu não tenho esse objetivo – eu nunca lutei só pelo cinturão, mas eu tinha aquela coisa de ‘vou atrás, eu vou ganhar’ de novo’, sabe? Voltar e fazer mais uma luta só pela luta, sem vontade e fome de voltar ao cinturão — Tô bem, cara.

“Acho que minha esposa ficou muito feliz com minha decisão porque ela não aguenta mais. Não são só as lutas, cara. Este esporte é difícil. Você dá tudo de si em qualquer esporte para se tornar um campeão mundial, você deixa tudo lá dentro e traz sua família com você para aquela pressão na semana da luta. Mãe e pai, minha esposa – vejo a tensão dela quando tenho uma luta marcada. ‘Com quem você está lutando? Jamahal? E passa a assistir às lutas de Jamahal Hill, de Jiri Prochazka. Ela não fala nada, está sempre confiante, ‘Você vai ganhar dele’, mas ela vê o perigo que esse cara representa.

“E eu tenho batalhas assim e não caio, como na minha última luta. Ela disse que não assistiu, queria que o árbitro parasse. Você quer que o árbitro pare. Eu não quero que ele pare. Eu juro para você, houve um momento em que Hill estava no chão e batendo que eu tinha meus olhos cobertos de sangue e não conseguia ver nada, apenas as luzes e os socos de Jamahal descendo, e eu pensei, ‘F * ck, o árbitro não pode parar isso. Não estou ferido, mas não estou fazendo muita coisa. Eu estive na luta o tempo todo, lutei até o final e estou orgulhoso da luta.”

Teixeira continuará indo à academia todos os dias para treinar outros atletas, principalmente o campeão dos médios do UFC, Alex Pereira. Não vai ser fácil virar a chave depois de 20 anos de luta profissional, e é por isso que ele não vai desistir completamente. Para o seu futuro, no entanto, ele está apenas olhando para lutas com outros veteranos ou mesmo uma luta de boxe com algumas celebridades em potencial, oportunidades para se divertir e ganhar algum dinheiro.

“Não vou parar de treinar”, disse Teixeira. “Se houver uma oportunidade no futuro para uma luta, faça um pouco de boxe — [Acelino Freitas] Caixa ‘Popo’ [Brazilian YouTuber] Whindersson [Nunes], certo? Talvez eu lute com um cara pesado, uma celebridade, e movimente um pouco o corpo. Por que não, cara?