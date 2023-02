Glynn Turman diz que desenhos racistas de escola primária fazem parte do DNA da América

Glynn Thurman nos conta por que crianças negras do ensino fundamental recebendo desenhos racistas durante o Mês da História Negra não é uma história que o choca … e ele tem algumas palavras incríveis para as crianças que aparentemente foram visadas.

Pegamos o ator de longa data no Wally’s em Bev Hills… e, como ele diz, ódio como esse está profundamente enraizado no DNA da América, e é por isso que é um incidente que deveríamos ter previsto – e ele chama a atenção para a falta da educação como razão.

Nós falei com o presidente do PTA da escola, que nos disse que os alunos não estão sendo responsabilizados – acrescentando que os desenhos foram feitos por conta própria, sem a aprovação do professor.