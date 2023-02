Goiatuba (GO): concurso oferece 292 vagas para todos os níveis de escolaridade

A Prefeitura de Goiatuba no estado de Goiás anunciou a realização de um novo concurso público.

As inscrições começam no dia 29 de março. O certame prevê o preenchimento de 292 vagas para contrato imediato em diferentes áreas.

As vagas contemplam candidatos com nível alfabetizado, fundamental, médio/técnico e superior.

Os salários da Prefeitura de Goiatuba – GO chegam até R$ 3,2 mil.

Vagas e salários Goiatuba – GO

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível alfabetizado

Auxiliar de serviços gerais – 19 vagas;

Operador braçal – 19 vagas;

Zelador de cemitério – 02 vagas;

Nível fundamental

Armador – 1 vaga;

Auxiliar de pedreiro – 05 vagas;

Cozinheira – 07 vagas;

Eletricista de veículos – 1 vaga;

Encanador – 1 vaga;

Jardineiro – 07 vagas;

Maqueiro – 02 vagas;

Mecânico diesel – 02 vagas;

Merendeira – 15 vagas;

Motorista – 19 vagas;

Operador de máquinas pesadas e rodoviárias – 08 vagas;

Operador de vaca mecânica – 1 vaga;

Pedreiro – 05 vagas;

Soldador – 1 vaga;

Vigilante – 10 vagas;

Nível médio/técnico

Agente administrativo escolar – 19 vagas;

Agente de combate a endemias – 11 vagas;

Agente comunitário de saúde – 19 vagas;

Auxiliar administrativo – 30 vagas;

Auxiliar de laboratório de anatomia – 05 vagas;

Cuidador – 20 vagas;

Fiscal municipal – 03 vagas;

Recreador – 19 vagas;

Eletricista – 01 vaga;

Técnico de enfermagem – 01 vaga;

Técnico em informática – 02 vagas;

Nível superior completo

Assistente social – 02 vagas;

Bibliotecário – 01 vaga;

Enfermeiro – 01 vaga;

Farmacêutico – 01 vaga;

Fisioterapeuta – 01 vaga;

Professor – 30 vagas;

Psicólogo – 01 vaga;

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Goiatuba – GO variam entre R$ 1.364,21 a R$ 3.206,98 dependendo do cargo.

As vagas de nível fundamental oferecem salários que vão de R$ 1.364,21 a R$ 1.922,07 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Já para os cargos de nível médio/técnico, os salários vão de R$ 1.364,21 a R$ 2.604,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

O salário para os cargos de nível superior ficam entre R$ 2.278,45 a R$ 3.206,98 para jornadas de trabalho de 30 a 40horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Inscrições Goiatuba – GO

Os interessados em participar do concurso para a Prefeitura de Goiatuba – GO devem realizar a inscrição no período de 29 de março a 28 de abril de 2023 diretamente pelo site do Instituto Verbena, organizadora responsável pela organização do certame.

A taxa de inscrição varia de R$ 50 a R$ 140, dependendo do cargo.

Os candidatos que se enquadram nas especificações do edital podem solicitar a isenção da taxa de inscrição entre os dias 29 e 30 de março.

Etapas processo seletivo Goiatuba – GO

O processo seletivo para a Prefeitura de Goiatuba – GO contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva, comum para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;

comum para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; Prova Prática, apenas para alguns cargos;

apenas para alguns cargos; Prova Discursiva, apenas para cargos de nível superior;

apenas para cargos de nível superior; Avaliação de títulos, apenas para cargos de nível superior;

A prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 21 de maio de 2023. No mesmo dia será aplicada também a prova discursiva.

O concurso para Prefeitura de Goiatuba terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado mais uma vez por igual período.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo do processo seletivo, as atribuições de cargo e o conteúdo programático das provas da Prefeitura de Goiatuba em Goiás.