A GOL Linhas Aéreas teve sua primeira unidade fundada com a missão de democratizar o acesso ao transporte aéreo no Brasil. Com o intuito de fortalecer cada vez mais as suas atividades, a empresa disponibilizou diversas oportunidades de emprego e busca por profissionais comprometidos para fazer parte da equipe. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e os locais de atuação.

GOL Linhas Aéreas abre novos EMPREGOS em todo o Brasil

Trata-se de uma empresa que possui uma cultura sólida com valores que estão presentes em seu dia a dia e em suas atitudes. Por trás de todo esse grande crescimento, a empresa conta com uma equipe de profissionais altamente dedicados e excepcionais para trabalhar em suas unidades.

A GOL Linhas aéreas oferece uma remuneração compatível ao mercado de trabalho, além de vários benefícios a todos os seus colaboradores. Confira, a seguir, as novas oportunidades de empregos disponibilizadas nesta semana.

Agen. Comercial – CE, AM, PE, BA, SP;







Técn. de Publicação – Guarulhos/SP;







Consul. Interno de Gente e Cultura – São Paulo;







Analista ADM II (Gestão e Proces. Rodoviários) – São Paulo;







Superv. de Oficina – Brasil;







Coorden. de Continuidade do Negócio (Segurança Operac.) – São Paulo;







Analis. de Benefícios Corporativos – São Paulo;







Emissor de Cargas – Brasília/DF;







Analis. de Manutenção – São Paulo;







Técn. de NDT – Rio de Janeiro.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada. Portanto, é imprescindível que o concorrente acompanhe todos os critérios exigidos antes de efetuar a candidatura. Veja, a seguir, como se cadastrar em uma das oportunidades.

Como se candidatar

Para se candidatar nas oportunidades mencionadas, basta acessar o site 123 empregos e cadastrar um currículo para análise através do link publicado no mesmo.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.