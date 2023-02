Golden State Warriors x Los Angeles Lakers: horário de início, como e onde assistir na TV ou transmissão ao vivo online

Tele Los Angeles Lakers vai tentar montar um retorno do 13º lugar na Conferência Oeste classificação até uma das vagas do playoff disponíveis no final da temporada, da qual estão atualmente três jogos atrás, mantendo um recorde de derrotas até agora nesta temporada em 27-32.

Nesta quinta-feira receberá a visita do time detentor da última vaga do playoff no momento, o Golden State Warriorsque apesar de ter um time cheio de craques, as lesões e inconsistências têm sido seu calcanhar de Aquiles.

LeBron James supostamente não sofreu uma lesão significativa na mão no jogo das estrelas e vai jogar neste confronto, enquanto Stephen Curry parece estar afastado ainda com uma lesão na perna.

Warriors at Lakers: horário de início, onde assistir na TV ou online

A disputa entre o Golden State Warriors e o Los Angeles Lakers na Crypto.com Arena em Los Angeles está programada para esta quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023, às 22h EST.

O jogo será transmitido pela TV nos Estados Unidos pela TNT e NBA TV.

Os fãs também poderão acompanhar o jogo online através do NBA.com e do aplicativo NBA League Pass.

Golden State Warriors x Los Angeles Lakers nesta temporada

De acordo com as linhas de apostas das apostas esportivas e cotações antes do jogo, o Lakers deve levar a vitória, com o spread sendo de -4,5 pontos para o time da casa.

Talvez o Golden State Warriors ter perdido seus últimos quatro jogos fora de casa tenha algo a ver com isso, sendo esta a terceira vez que se enfrentam nesta temporada, com cada equipe podendo se exibir para uma vitória até agora.