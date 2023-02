Golpe para o PSG: Neymar pode perder a segunda mão da Liga dos Campeões contra o Bayern

Neymar pode ficar afastado por até um mês depois de sofrer uma lesão no tornozelo no domingo, durante a partida do PSG contra Lille.

Embora após os primeiros exames e o posterior laudo médico do PSG a notícia parecia tranquilizadora e apontava para um curto período de ausência, segundo o Le Parisien o brasileiro ficará três ou quatro semanas fora dos gramados.

Este é um duro golpe para PSG porque isso significaria que Neymar perderia a segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões contra Bayern de Muniqueque será disputado no dia 8 de março em Munique.

Será uma partida difícil em que PSG precisa superar a derrota por 1 a 0 sofrida no jogo de ida em Paris. Não ter o influente Neymar torna o trabalho muito mais difícil para Christophe Galtierdo lado.

O mesmo tornozelo que machucou na Copa do Mundo

“Neymar, que sofreu uma torção no tornozelo durante a partida contra o Lille, e fez uma ressonância magnética. Não revelou nenhuma fratura. Uma nova avaliação do ligamento será feita em 48 horas”, disse o PSG declaração após a partida.

Neymar se machucou após um desarme de Benjamim André. O meia do Lille chutou a panturrilha do brasileiro, que torceu o tornozelo direito na queda. De recordar que é o mesmo tornozelo que lesionou no Mundial e que o obrigou a falhar dois jogos da fase de grupos.

A partida terminou 4 a 3 para PSG contra o Lille depois de dois gols no final Kylian Mbappé e Lionel Messi virou o jogo.