Gomes de Matos OFERECE EMPREGOS no Nordeste

A Gomes de Matos, grupo empresarial com mais de 25 anos de experiência no mercado gerando crescimento para sua empresa e carreira, está em busca de novos funcionários no estado do Ceará. Dito isso, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, veja agora mesmo a lista de vagas disponíveis:

Analista de Sucesso do Cliente – Fortaleza – CE – Efetivo;

Assistente de Gestão – Fortaleza – CE – Efetivo;

Consultor Associado – Área de Operações – Fortaleza – CE – Efetivo;

Consultor Pleno – Área de Operações – Fortaleza – CE – Efetivo;

Consultor Pleno – Financeiro – Fortaleza – CE – Efetivo.

Mais sobre a Gomes de Matos e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Gomes de Matos, vale frisar que a companhia conta hoje uma equipe de 50 consultores, trabalhando em mais de 80 projetos ativos por todo o Brasil. Ademais, atua em todas as áreas de Gestão: Pessoas, Operações, Estratégia, Finanças, Marketing e Vendas.

Além disso, não à toa é a maior consultoria do Norte Nordeste e fica localizados em Fortaleza, com projetos ativos em vários outros estados do Brasil. Posto isso, com o objetivo de desenvolver pessoas, organizações e a sociedade tem trabalhado constantemente para alavancar o poder da paixão, emoção, respeito e amor nas pessoas e organizações.

Por fim, com mais de 27 anos de experiência no mercado de consultoria, a Gomes de Matos alavanca as organizações através dos serviços de Consultoria, Assessoria e Educação Corporativa.

