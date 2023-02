Governo avalia criar auxílio para construir casas

Para além dos 48 mortos em decorrência das chuvas no litoral norte de São Paulo, há uma outra situação que preocupa a população: a quantidade de pessoas que perderam tudo. Milhares de indivíduos perderam completamente as suas casas e agora precisam de algum auxilio de alguma esfera do governo.

Em declaração nesta quinta-feira (23), o Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Goés (PDT), disse que o Governo Federal poderá repassar um auxílio para que as pessoas que perderam tudo possam reconstruir as suas casas o quanto antes. Ele disse que há espaço no orçamento para esta manobra.

Como ao menos seis cidades do litoral norte de São Paulo ainda estão em situação de calamidade pública, o repasse para os municípios poderia ser menos complexo. A lei brasileira abre espaço para que, nestas condições, o Governo Federal consiga liberar o montante sem precisar passar por uma série de procedimentos legais.

“Nós estamos defendendo duas frentes, uma que a gente possa junto com a prefeitura e defesa civil, construir logo as casas das pessoas que perderam 100%. Nós podemos fazer isso”, disse o ministro Waldez Goés. Ele não revelou como este novo auxílio poderia ser pago para as vítimas do desastre em São Paulo.

“Um dos planos de reconstrução da Prefeitura de São Sebastião, no meu entendimento tem que ser esse, com recurso federal, com recurso do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, da Defesa Civil”, seguiu ele. Parte dos ministros de Lula já esteve pessoalmente na região mais atingida nos últimos dias.

Auxílio para construção de Casas

Um destes ministros foi Márcio França (PSB). Ele esteve na região, e indicou que será necessário realocar recursos para que as famílias mais atingidas consigam reconstruir as suas residências em um período de tempo minimamente aceitável.

França, no entanto, deixou claro que a ideia de construir estas casas é um desafio. A região em questão não apresenta grandes espaços para construção de residências em lugares seguros. Além disso, França disse que o problema atinge boa parte da costa.

“A situação aqui (São Sebastião) foi a mais grave, por causa dos falecimentos, mas a situação de encostas tem em todo o litoral”, disse França. “Nós vamos evitar que chegue no ponto que chegamos aqui, se a gente conseguir evitar orientando as pessoas para a construção das casas”, disse o Ministro.

Os números da tragédia

Dados mais recentes divulgados pela Defesa Civil do estado de São Paulo apontam que o número total de mortos no litoral norte do estado chegou a 49. São 48 vítimas fatais em São Sebastião e outra em Ubatuba.

Nesta quinta-feira (23), as buscas entram oficialmente no quinto dia, e a cada hora de que passa, as chances de encontrar vítimas com vida se tornam mais baixas. De todo modo, as equipes seguem trabalhando.

Estima-se que ao menos outras 38 pessoas ainda estejam na condição de desaparecidas, o que pode indicar que o número de vítimas fatais deve aumentar no decorrer das próximas horas.