Governo brasileiro defende Vinicius Jr. contra calúnias raciais

EUo jogo do dia 30 de dezembro, quando o Real Madrid visitou o Real Valladolid no Estádio José Zorrilla, vários torcedores agrediram o atacante brasileiro Vinícius Jr. com insultos e cânticos racistas.

O recém-coroado campeão do Mundial de Clubes e eleito o Melhor Jogador do torneio jogará contra o Osasuna, em Pamplona, ​​neste fim de semana, na primeira partida da LaLiga desde então pelo Real Madrid.

Ataques racistas contra Vinícius

No entanto, os ataques ao sul-americano têm sido constantes nas visitas aos estádios do Maiorca e Atlético de Madridbem como os ouvidos em Valladolid.

Aniella FrancoMinistro da Igualdade Racial do Brasil, conversou com a ESPN e disse “Tive vergonha”.

“Tomamos uma posição assim que aconteceu aquela infeliz cena com o manequim. Ele é um dos melhores jogadores do mundo e tem que lidar com isso quase que diariamente. É um absurdo”, acrescentou o ministro, sobre as constantes ataques contra o atacante brasileiro, que já viraram assunto diplomático.

“Tive reuniões com a embaixada espanhola. Pedimos à vice-presidente (Yolanda Diaz) uma reunião para considerar medidas a esse respeito”, explicou Aniella Franco.

“Acho que podemos fazer muito. Estamos acompanhando de perto, ele não está sozinho. Esperamos que em algum momento eles saibam que estamos tentando entrar em contato, mesmo que seja só para ir lá e pensar em o que podemos fazer. Faremos isso.

Uma questão diplomática entre Brasil e Espanha

O plano de apoio Vinicius já inclui Irene Montero, que representa o Ministério da Igualdade na Espanha.

Aniella Franco lembrou da irmã Marielle, assassinada no Rio de Janeiro em março de 2018.

“Fico com um nó na garganta falando dele porque os melhores momentos que tive com minha irmã foram no Maracanã. Lembro do meu pai falando dele, da minha sobrinha louca por ele e de mim também”, franco explicou.

“Acho que isso mostra que racismo não acaba com status social. Só quem sabe de onde vem sabe para onde pode ir. Só quem vem de baixo e ascende socialmente entende o tamanho desse buraco.”