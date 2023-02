Governo confirma retorno dos pagamentos em fevereiro

O Governo Federal confirmou o retorno dos pagamentos do programa vale-gás nacional. Como esperado, o projeto fará liberações já a partir do próximo dia 13 de fevereiro. O calendário é basicamente o mesmo que será utilizado também para os depósitos do programa Bolsa Família no próximo mês.

Nesta semana, o deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP) usou as suas redes sociais para comemorar a confirmação do retorno do projeto. Ele foi um dos autores do texto que deu origem ao vale-gás nacional. O documento foi aprovado no final de 2021, e entrou em vigor em dezembro daquele ano, quando o presidente ainda era Jair Bolsonaro (PL).

“O governo Lula vai pagar em fevereiro o auxílio gás, um programa criado por mim com apoio da bancada do PT. Com Lula, o pagamento será bimestral e o valor a ser pago é de 100% do custo médio do botijão de 13kg. Esse projeto é um alívio para as famílias mais humildes”, disse o deputado.

Os pagamentos do vale-gás nacional sempre tiveram um caráter bimestral, e Lula deverá seguir a lógica este ano. Isto significa que as liberações acontecem sempre a cada dois meses. Este ano, por exemplo, há depósitos previstos para os meses de fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro.

Também não é de hoje que os pagamentos do vale-gás nacional correspondem a 100% do preço médio do botijão de gás de 13kg. Desde o segundo semestre do ano passado, este sistema existe e costuma elevar o valor para mais de R$ 100. Este procedimento será mantido durante o governo Lula ao menos nos primeiros meses do ano.

A fila de espera

Mesmo após alguns questionamentos ao Governo Federal e ao deputado federal Carlos Zarattini, nossa equipe ainda não obteve resposta sobre a situação da fila de espera do programa social. Com Bolsonaro, a fila bateu a marca de mais de 18 milhões de pessoas.

Com Lula, ainda não há uma definição sobre o que vai acontecer com estes cidadãos. A tendência natural é que o Ministério do Desenvolvimento Social anuncie o número de usuários aptos ao recebimento do benefício apenas dentro de mais algumas semanas.

Em dezembro do ano passado, o Governo Federal fez pagamentos do vale-gás nacional para pouco mais de 5,9 milhões de pessoas. O número representa apenas uma pequena fração da quantidade de usuários que atendem as regras de entrada: mais de 24 milhões.

Uma fila de espera se forma quando o número de cidadãos aptos ao recebimento é maior do que o número de vagas ofertadas. Assim, pessoas que têm direito ao programa precisam esperar por alguns meses até que possam entrar no projeto.

Vale-gás em fevereiro

Como dito, os pagamentos de fevereiro do vale-gás nacional terão início no dia 13 de fevereiro. Para saber quando você vai receber o saldo, basta conferir o final do seu Número de Identificação Social e checar o dia. Veja no calendário abaixo:

Usuários com NIS final 1: 13 de fevereiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 2: 14 de fevereiro (terça-feira);

Usuários com NIS final 3: 15 de fevereiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 4: 16 de fevereiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 5: 17 de fevereiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 6: 22 de fevereiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 7: 23 de fevereiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 8: 24 de fevereiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 9: 27 de fevereiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 0: 28 de fevereiro (terça-feira).