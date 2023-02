Governo de Napoleão III: vai cair na sua prova!

Governo de Napoleão III: aquilo que você precisa saber sobre o assunto

O Governo de Napoleão III foi responsável por afetar a economia e a política da França de diversas formas.

O assunto é abordado com certa frequência por perguntas de história geral, principalmente nos vestibulares e no ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Dessa forma, para te ajudar nos seus estudos, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Governo de Napoleão III. Vamos conferir!

Governo de Napoleão III: definição

Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte, foi o primeiro presidente da França a ser eleito através do voto direto.

Em 1815, depois de ser impedido de concorrer a um segundo mandato, organizou um golpe e se tornou imperador da França.

Governo de Napoleão III: aspectos principais

Entre os anos de 1852 e 1858, Napoleão III limitou a oposição e retirou a liberdade da imprensa. Contudo, o período repressivo durou pouco, uma vez que a grande pressão liberal fez com que, no ano de 1858, o Império Liberal fosse instaurado. Esse, por sua vez, concedeu algumas liberdades para a população e ampliou os poderes da Assembleia Legislativa.

Durante seu governo, Napoleão III realizou grandes obras públicas e também ordenou a construção de ferrovias e casas populares. Ainda, ele foi o responsável pela abertura de canais e pelo incentivo do desenvolvimento da economia.

Governo de Napoleão III: declínio e fim

A década de 1860 foi marcada pelo início do declínio do império, o qual foi provocado por uma crise econômica e por instabilidade militar e política em toda a Europa, que provocou problemas econômicos e políticos para a França.

Contudo, devemos dizer que um dos principais motivos que causaram o declínio do Império de Napoleão III foi a Guerra Franco-Prussiana. Napoleão III foi capturado pelo exército prussiano em Sedan. Nesse momento, o imperador foi obrigado a assinar a capitulação da França e a Assembleia Nacional proclamou sua deposição. Em 1870, o fim do governo foi proclamado e a Terceira República Francesa foi criada.