Governo divulga calendário do novo Bolsa Família; veja

Mesmo que muitos não comentem sobre o assunto, principalmente o governo federal, o programa social que atualmente está em vigência é o Auxílio Brasil. Para que haja uma mudança efetiva do nome e das condições, é necessário que o Bolsa Família seja lançado.

Na última terça-feira (14), o ministro da Casa Civil, Rui Costa, confirmou que o novo Bolsa Família será implementado em março deste ano. A equipe do presidente Lula trabalha desde o início do ano para que o novo programa possa substitua o Auxílio Brasil.

Vale lembrar que o projeto que ainda está ativo foi criado pelo ex-presidente Bolsonaro para construir a sua própria marca social, e desvincular a iniciativa do governo petista. Da mesma forma, o atual chefe do Estado pretende fazer retornando com o Bolsa Família.

Novidades trazidas com o novo Bolsa Família

Assim que o novo Bolsa Família for oficializado, os beneficiários contarão com as seguintes regras:

Valor mínimo fixado em R$ 600 por mês;

Adicional de R$ 150 por criança menor de seis anos;

Exigência da atualização da caderneta de vacinação das crianças;

Exigência da frequência escolar das crianças.

Calendário do novo Bolsa Família

Em março, com previsão de lançamento do Bolsa Família, os pagamentos devem ser iniciados no dia 20, conforme o final do NIS (Número de Identificação Social). Veja as datas a seguir:

Número final do NIS Data de pagamento 1 20 de março 2 21 de março 3 22 de março 4 23 de março 5 24 de março 6 27 de março 7 28 de março 8 29 de março 9 30 de março 0 31 de março

Adicional de R$ 150 do Bolsa Família

O novo governo está empenhado na reestruturação do Bolsa Família em 2023. Desde janeiro, os beneficiários estão recebendo uma parcela fixa de R$ 600. Todavia, o presidente Lula ainda pretende liberar um valor extra às famílias contempladas, como já confirmado.

A medida é uma promessa de campanha do petista, que garantiu o pagamento de R$ 150 para as famílias que possuem crianças com até seis anos de idade. Segundo a equipe petista, o pagamento extra foi a maneira encontrada para amparar as despesas extraordinárias dos menores.

No entanto, é importante frisar que o benefício se limita a duas crianças por família. Deste modo, um mesmo grupo familiar poderá receber R$ 300 (duas parcelas do extra de R$ 150), que somado ao benefício fixo chega a R$ 900.

Contudo, é importante frisar que a aprovação do novo programa deve ficar para o mês de março. Sendo assim, os brasileiros só receberão a parcela de R$ 900 a partir do 3º mês do ano. Além disso, novas condições devem ser implementadas no projeto.