Governo lança COMUNICADO para quem pediu consignado do AUXÍLIO BRASIL

Liberado ao público ainda durante as eleições de 2022, o consignado do Auxílio Brasil sempre gerou conflitos. Na época do seu lançamento, especialistas afirmavam que tal serviço seria um forte incentivo de endividamento para as famílias.

E, pelo o que parece, foi o que aconteceu. Em milhões de solicitações, a maioria terá dificuldades financeiras hoje em dia por causa dos descontos que virão no Bolsa Família. Mas, a dúvida é: o que acontecerá agora? É o que o Notícias Concursos responderá na matéria desta quarta-feira (08) falando sobre o consignado do Auxílio Brasil.

Suspensão do consignado do Auxílio Brasil

Antes de tudo, vale lembrar que alterações estão acontecendo a respeito do assunto desde o começo do ano. Sobre o Auxílio Brasil, houve posicionamento da presidência da Caixa Econômica Federal desde o início.

Este serviço permanece, tendo sido uma das atitudes que Rita Serrano tomou quando assumiu o controle do banco. Isso significa que não se pode conceder novos empréstimos.

A questão é que, mesmo suspendendo o empréstimo, quem já tem contratos ativos não tem sua vida impactada pela decisão. Tal como a CEF afirmou: “para os que já contrataram, nada muda”.

Débito com o empréstimo em 2023

Apesar dos alertas dos especialistas, a instituição optou por prosseguir e ofereceu o empréstimo no fim de 2022. Assim, milhões de cidadãos, agora, estão endividados por causa deste consignado do Auxílio Brasil. Como a maior parte era de valor máximo, os brasileiros continuarão pagando até, muitas vezes, 2024.

De acordo com Wellington Dias (PT), Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, apurou-se a dívida dos beneficiários e os números chegaram a R$ 8 bilhões, não considerando os juros. É importante lembrar que Rita Serrano também comentou a respeito de um suposto o perdão dos débitos do consignado. Segundo ela, a CEF não está seguindo por este caminho. Contudo, há a possibilidade de novidades em breve para uma negociação das dívidas.

Renegociação do consignado

No mês de janeiro, Wellington Dias comentou que Lula é totalmente “empático” com os beneficiários do programa que estão endividados. O ministro também disse que a possibilidade do lançamento da linha específica de negociação das dívidas existe, mas talvez será com o Desenrola Brasil, programa do governo.

A ação deve ser anunciada em fevereiro ou março. De acordo com o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o programa se encontra em fase final de estudo, já tendo sido apresentado a Lula. Existe, então, a projeção da abertura da negociação dos débitos do consignado do Auxílio Brasil e a possibilidade dos cidadãos limparem seu nome.