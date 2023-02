Governo Lula: 40% avaliam como positiva gestão do petista

Uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (14), pela Genial/Quaest mostrou que o governo Lula (PT), é avaliado como positivo por 40% dos entrevistados.

Outros 24% dizem que a administração do petista é regular; 20% a considera negativa; 16% não soube ou não respondeu.

No entendimento de 38%, o governo do petista não está nem melhor nem pior do que o esperado. 33% considera que está melhor do que o esperado. Em contrapartida, 18% avalia que está pior do que o esperado.11% não responderam ou não sabem.

Região Nordeste 62%;

Centro-Oeste do país 29%;

Região Sudeste e Sul são 34%;

Norte do país 35%.

Problemas do Brasil

Quando perguntado sobre os principais problemas do atual cenário brasileiro, as respostas foram dadas da seguinte forma:

30% – economia;

29% – questões sociais;

11% – saúde e a pandemia de Covid-19;

8% – corrupção;

6% – violência;

4% – educação

7% – outros

4% – não souberam ou não responderam.

As pessoas que ganham até dois salários mínimos e as que ganham entre dois e cinco salários mínimos responderam “economia” como principal problema, com 32% e 30%, respectivamente.

Contudo, para as famílias que ganham mais de cinco salários mínimos o problema principal passa a ser “questões sociais”. A economia fica com 26%.

Economia brasileira

Em relação ao desemprego:

35% acredita que aumentará;

22% que ficará como está;

39% que diminuirá;

4% não sabe ou não respondeu.

Em relação à inflação:

39% considera que vai aumentar;

27% que vai ficar como está;

29% que vai diminuir;

5% não sabe ou não respondeu.

Quando questionado sobre poder de compra:

37% estima acredita aumentar;

33% que ficará como está;

26% que irá diminuir;

5% não sabe ou não responderam.

Taxa de juros

Se é uma prioridade do presidente Lula diminuir a taxa de juros:

76% – sim;

16% – não;

Não sabe ou não respondeu – 8%.

Nesta pergunta, todas as faixas salarias votaram mais em sim.

Dos que votaram sim, 87% votou em Lula no segundo turno das eleições de 2022.

O levantamento revelou que 44% gostam do atual presidente Lula, 29% não gostam nem desgostam e 25% não gostam do Chefe do Executivo Federal.

Por outro lado, os números são muito piores em relação ao ex-presidente Bolsonaro: 43% não gostam dele, 31% não têm sentimento e 25% gostam dele.

Metodologia da pesquisa Genial/Quaest

Foram ouvidas 2.016 pessoas entre os dias 10 e 13 de fevereiro. A margem de erro é de 2.2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança da pesquisa é 95%.

Avaliação de Lula em janeiro de 2023

No mês passado, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi avaliado pela população como ótimo ou bom por 41,3% da população, enquanto 38,4% o viam como ruim ou péssimo.