Governo vai abrir agências da Caixa em região dos Yanomani

O Governo Federal anunciou que vai abrir mais duas agências da Caixa Econômica Federal em regiões próximas de onde vivem indígenas da tribo yanomani. O anúncio foi feito nesta semana pelo Ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT).

De acordo com ele, uma das agências será instalada na cidade de Bonfim, no estado de Roraima. A outra será inaugurada no município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. A ideia é que estas aberturas facilitem a vida dos nativos que precisam movimentar saldos de benefícios sociais, como é o caso do Bolsa Família, por exemplo.

Estas agências devem ficar prontas apenas a partir do mês de março. Para este mês de fevereiro, o plano é enviar os chamados caminhões da Caixa Econômica Federal. O veículo atua de forma itinerante, e deve começar a realizar atendimentos nas cidades de Bonfim, Normandia, Amajari e Mucajaí, todas em Roraima, a partir desta quinta-feira (9).

“A gente viabiliza as condições de uma aproximação maior. Claro, temos que fazer grande investimento, principalmente em comunicação, levar torres de energia solar, para viabilizar mais pontos de atendimento”, disse Wellington Dias durante evento ao lado da presidente da Caixa.

“Mas, já temos a perspectiva que as populações indígenas e ribeirinhas tenham esse deslocamento da Caixa para mais próximos de onde eles estão, para garantir uma condição mais humana, mais adequada”, destacou o Ministro do Desenvolvimento Social.

Cartão de débito

A presidente da Caixa Econômica Federal disse neste mesmo evento que o Governo Federal deverá enviar cartões de débito para este público. A ideia é que eles consigam usar o dinheiro de benefícios sociais do poder executivo com mais facilidade.

“Vamos dar 50 mil cartões de débito para os beneficiários dessa região, para os povos originários, para poder facilitar o atendimento”, disse Serrano, destacando que os dispositivos serão enviados para cidades dos estados de Roraima e do Amazonas.

“São 220 mil cartões para os atendidos pelo Seguro Defeso esse mês, até chegar o novo cartão do Bolsa Família“, seguiu ela.

“A modificação para se chegar rapidamente aos Yanomamis e outras comunidades, o cartão com chip, dá a alternativa de se dirigir a uma unidade da Caixa, ou credenciada, sendo possível fazer o pagamento no modelo débito”, complementou Wellington Dias.

Antecipação do Bolsa Família

O Ministro também anunciou que fará alterações no calendário de pagamentos do Bolsa Família para as pessoas desta região. Em condições normais, estes cidadãos recebem o benefício seguindo o mesmo calendário que todos os brasileiros seguem.

Contudo, diante da situação de dificuldade para conseguir alimentos, o Ministério optou por antecipar estes pagamentos referentes aos meses de fevereiro para eles.

“Os indígenas chegam e esperam dias, em locais às vezes inadequados e a custo elevado. Então, vamos criar uma regra que permita, com antecipação de recursos para a Caixa, um planejamento, a partir de cada unidade, de cada agência, esse pagamento”, concluiu o ministro.

Para o público em geral, o calendário do Bolsa Família não deve mudar. Segue valendo a ideia de que os repasses acontecerão entre os dias 13 e 28 deste mês, como já estava definido anteriormente.